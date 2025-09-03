miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 14:14
Solo 2 ingredientes.

El mejor truco casero para limpiar el baño

Con este truco de pocos ingredientes y en simples pasos, podés limpiar y desinfectar el baño y en especial el inodoro de manera natural y económica.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Para limpiar y desinfectar el baño

Para limpiar y desinfectar el baño

Con este truco de pocos ingredientes y en simples pasos, podés limpiar y desinfectar el baño y en especial el inodoro de manera natural y económica.

Con este truco de pocos ingredientes y en simples pasos, podés limpiar y desinfectar el baño y en especial el inodoro de manera natural y económica.

El plus del limón

El plus del limón 

¿Qué necesitás para limpiar el baño?

  • 250 gramos de sal: ayuda a desprender residuos sólidos y manchas que se adhieren a la cerámica.

  • 250 gramos de bicarbonato de sodio: neutraliza malos olores, descompone la suciedad y elimina bacterias.

  • 25 cucharadas de aceite neutro (puede ser de cocina): sirve para dispersar la mezcla y cubrir toda la superficie del inodoro.

  • Agua caliente: potencia el efecto limpiador al final del proceso.

  • (Opcional) jugo de limón: aporta aroma fresco y refuerza la acción desinfectante.

Paso a paso de la limpieza

  • Espolvoreá la sal y el bicarbonato por todo el interior del inodoro, sobre todo en las paredes internas.

  • Verté el aceite neutro encima, de manera que ayude a que la mezcla se adhiera y cubra la superficie.

  • Con una escobilla, esparcí la preparación para que quede distribuida de forma pareja.

  • Dejá reposar varias horas, lo ideal es toda la noche. Así la reacción química actuará en profundidad.

  • A la mañana siguiente, herví agua y volcala dentro del inodoro. Esto ayudará a despegar lo que quedó ablandado.

  • Finalmente, tirá la cadena para enjuagar y ¡listo! Vas a notar el cambio.

Sal, limón y bicarbonato
El plus del limón

El plus del limón

Un plus con limón

Si querés darle un toque extra, agregá jugo de limón antes de enjuagar. Además de su frescura natural, tiene propiedades antibacterianas que completan la limpieza.

Cada cuánto hacerlo

Este truco podés repetirlo una vez cada 15 días o, al menos, una vez al mes. Todo dependerá de la cantidad de personas que usen el baño.

Consejos extra para un baño más higiénico

  • Usá siempre una escobilla exclusiva para el inodoro.

  • No te olvides de limpiar la tapa, la base y los alrededores.

  • Mantené el ambiente ventilado para evitar humedad y malos olores.

Con esta receta casera, práctica y económica, tu inodoro quedará libre de manchas y olores desagradables, sin necesidad de usar productos químicos fuertes.

