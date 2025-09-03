El mejor truco casero para limpiar el baño

Mantener el baño limpio es una de las tareas más importantes del hogar. No solo por la higiene, sino también porque un baño fresco y sin olores mejora la comodidad de toda la familia. Hoy te compartimos un truco casero muy fácil de aplicar: la mezcla de sal y bicarbonato de sodio para limpiar a fondo el inodoro.
Un plus con limón
Si querés darle un toque extra, agregá jugo de limón antes de enjuagar. Además de su frescura natural, tiene propiedades antibacterianas que completan la limpieza.
Cada cuánto hacerlo
Este truco podés repetirlo una vez cada 15 días o, al menos, una vez al mes. Todo dependerá de la cantidad de personas que usen el baño.
Consejos extra para un baño más higiénico
Usá siempre una escobilla exclusiva para el inodoro.
No te olvides de limpiar la tapa, la base y los alrededores.
Mantené el ambiente ventilado para evitar humedad y malos olores.
Con esta receta casera, práctica y económica, tu inodoro quedará libre de manchas y olores desagradables, sin necesidad de usar productos químicos fuertes.
