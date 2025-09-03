El mejor truco casero para limpiar el baño

Con este truco de pocos ingredientes y en simples pasos, podés limpiar y desinfectar el baño y en especial el inodoro de manera natural y económica.

Para limpiar y desinfectar el baño

Mantener el baño limpio es una de las tareas más importantes del hoga r. No solo por la higiene, sino también porque un baño fresco y sin olores mejora la comodidad de toda la familia. Hoy te compartimos un truco casero muy fácil de aplicar: la mezcla de sal y bicarbonato de sodio para limpiar a fondo el inodoro .

(Opcional) jugo de limón: aporta aroma fresco y refuerza la acción desinfectante.

Agua caliente: potencia el efecto limpiador al final del proceso.

25 cucharadas de aceite neutro (puede ser de cocina): sirve para dispersar la mezcla y cubrir toda la superficie del inodoro.

250 gramos de bicarbonato de sodio: neutraliza malos olores, descompone la suciedad y elimina bacterias.

250 gramos de sal: ayuda a desprender residuos sólidos y manchas que se adhieren a la cerámica.

Finalmente, tirá la cadena para enjuagar y ¡listo! Vas a notar el cambio.

A la mañana siguiente, herví agua y volcala dentro del inodoro. Esto ayudará a despegar lo que quedó ablandado.

Dejá reposar varias horas, lo ideal es toda la noche. Así la reacción química actuará en profundidad.

Con una escobilla, esparcí la preparación para que quede distribuida de forma pareja.

Verté el aceite neutro encima, de manera que ayude a que la mezcla se adhiera y cubra la superficie.

Espolvoreá la sal y el bicarbonato por todo el interior del inodoro, sobre todo en las paredes internas.

Sal, limón y bicarbonato El plus del limón

Un plus con limón

Si querés darle un toque extra, agregá jugo de limón antes de enjuagar. Además de su frescura natural, tiene propiedades antibacterianas que completan la limpieza.

Cada cuánto hacerlo

Este truco podés repetirlo una vez cada 15 días o, al menos, una vez al mes. Todo dependerá de la cantidad de personas que usen el baño.

Consejos extra para un baño más higiénico

Usá siempre una escobilla exclusiva para el inodoro.

No te olvides de limpiar la tapa, la base y los alrededores.

Mantené el ambiente ventilado para evitar humedad y malos olores.

Con esta receta casera, práctica y económica, tu inodoro quedará libre de manchas y olores desagradables, sin necesidad de usar productos químicos fuertes.