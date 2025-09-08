lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 11:32
Atención.

Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios

A partir de este lunes 8 de septiembre, aumentaron los precios del combustible en Jujuy. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nafta.

Nafta.

Los precios de los combustibles en Jujuy

A partir de este lunes, los precios al público en Jujuy quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta súper: $1.500 por litro
  • Nafta Infinia: $1.740 por litro
  • Diésel 500: $1.560 por litro
  • Diésel Infinia: $1.747 por litro
  • Gas Natural Comprimido (GNC): $715 por metro cúbico

El aumento impacta tanto a conductores particulares como a transportistas, quienes deberán ajustar sus costos ante esta suba en los precios de los combustibles.

Este ajuste se enmarca en una serie de aumentos progresivos de combustibles a nivel nacional, impulsados por la suba de los precios internacionales del petróleo y la política de actualización periódica de YPF y otras petroleras. Los consumidores jujeños deberán adaptarse a estos valores y evaluar alternativas de movilidad y consumo eficiente.

