Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios

Los precios de los combustibles registraron un incremento en la provincia de Jujuy este lunes 8 de septiembre, afectando a estaciones de servicio YPF de toda la región. Se desconoce si las otras petroleras tomarán medidas similares.

Los precios de los combustibles en Jujuy A partir de este lunes, los precios al público en Jujuy quedaron de la siguiente manera:

Nafta súper: $1.500 por litro

por litro Nafta Infinia: $1.740 por litro

por litro Diésel 500: $1.560 por litro

por litro Diésel Infinia: $1.747 por litro

por litro Gas Natural Comprimido (GNC): $715 por metro cúbico

El aumento impacta tanto a conductores particulares como a transportistas, quienes deberán ajustar sus costos ante esta suba en los precios de los combustibles.

Este ajuste se enmarca en una serie de aumentos progresivos de combustibles a nivel nacional, impulsados por la suba de los precios internacionales del petróleo y la política de actualización periódica de YPF y otras petroleras. Los consumidores jujeños deberán adaptarse a estos valores y evaluar alternativas de movilidad y consumo eficiente.

