martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 08:37
Curiosidades.

Esta sería la fórmula perfecta para la felicidad según la inteligencia artificial

Según la inteligencia artificial, esta es la fórmula perfecta para la felicidad. Si bien no es algo determinante, puede servir de guía.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Esta sería la fórmula perfecta para la felicidad según la inteligencia artificial

Esta sería la fórmula perfecta para la felicidad según la inteligencia artificial

La felicidad es uno de los anhelos más antiguos y compartidos por la humanidad. Filósofos, científicos y pensadores de todas las épocas se han preguntado cómo alcanzarla y qué condiciones son necesarias para mantenerla. Aunque no existe una receta mágica, distintos estudios coinciden en que ciertos factores se repiten en quienes logran llevar una vida plena. En esta nota, la inteligencia artificial da algunos tips.

Lee además
Cuáles serían las siete maravillas naturales de Argentina según la Inteligencia Artificial
Curiosidades.

Cuáles serían las siete maravillas naturales de Argentina según la Inteligencia Artificial
Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial
¡Qué rico!

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

felicidad.jpg
Consejos para la felicidad.

Consejos para la felicidad.

Propósito: el motor que da sentido

Tener un propósito, grande o pequeño, es uno de los pilares fundamentales. Puede tratarse de un proyecto laboral, un sueño personal o incluso un objetivo cotidiano. Lo importante es que funcione como brújula, otorgando dirección y motivación a cada día. Sin un “para qué”, la vida corre el riesgo de convertirse en una rutina vacía.

Vínculos: la felicidad compartida

Las investigaciones muestran que las relaciones humanas son determinantes en la construcción de la felicidad. Rodearse de personas que aporten apoyo, afecto y confianza contribuye a disminuir el estrés y aumenta la sensación de pertenencia. La calidad de los vínculos, más que la cantidad, es la que marca la diferencia.

Bienestar físico y mental

La salud es otro componente esencial. Cuidar el cuerpo mediante una alimentación equilibrada, ejercicio y descanso adecuado repercute directamente en el estado de ánimo. A la vez, trabajar en la salud mental —ya sea con prácticas de relajación, terapia o momentos de desconexión— ayuda a sostener el bienestar a largo plazo.

Bienestar
Claves para que el ejercicio físico cause buen humor.

Claves para que el ejercicio físico cause buen humor.

Gratitud: valorar lo cotidiano

Aprender a reconocer y agradecer las pequeñas cosas es un hábito poderoso. La gratitud permite cambiar la mirada: en lugar de enfocarse únicamente en lo que falta, se aprende a disfrutar de lo que ya está presente. Este simple gesto genera emociones positivas y fortalece la resiliencia frente a las dificultades.

Aprendizaje y curiosidad constante

El crecimiento personal también forma parte de la fórmula. Mantener la mente activa, explorar nuevos intereses y asumir desafíos favorece la autoestima y evita la sensación de estancamiento. La curiosidad mantiene vivo el entusiasmo y amplía las oportunidades de encontrar satisfacción en lo inesperado.

Equilibrio: la clave final

Finalmente, el equilibrio aparece como la condición que integra todos los factores anteriores. Ni un exceso de obligaciones que lleve al agotamiento, ni una vida dedicada únicamente al placer inmediato. La felicidad florece cuando se logra un balance armónico entre el trabajo, el disfrute, los vínculos y el cuidado personal.

Una fórmula flexible

En definitiva, la fórmula ideal para la felicidad podría resumirse como la combinación de propósito, vínculos, bienestar, gratitud, aprendizaje y equilibrio. Sin embargo, cada persona puede darle su propio matiz, adaptando estos componentes a su realidad y valores. Lo cierto es que la felicidad no se encuentra en un destino final, sino en la forma en que se transita cada día.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuáles serían las siete maravillas naturales de Argentina según la Inteligencia Artificial

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

Los mejores trucos para un sueño reparador según la Inteligencia Artificial

A cuál de los signos del zodíaco les irá mejor en septiembre según la inteligencia artificial

¿Cuándo es el Día del Profesor en 2025?

Lo que se lee ahora
Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Pedro Octavio Figueroa
Dolor.

Murió Pedro Octavio Figueroa, abogado y dirigente político de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel