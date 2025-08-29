Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

Del clásico asado de tira hasta la sabrosa entraña, cada corte tiene su secreto en la parrilla. Conocé cuál es el mejor según la inteligencia artificial y cómo cocinarlos para lograr un asado perfecto.

Si hablamos de tradición argentina, el asado de tira es el rey de la parrilla. Pero muchos expertos coinciden en que la entraña y el vacío son cortes insuperables en sabor y textura.

En definitiva, el mejor corte es el que combine con tu gusto: si buscás sabor intenso, entraña o vacío; si querés tradición, asado de tira; si preferís algo tierno y magro, colita de cuadril o bife de chorizo.

Asado Asado Los mejores cortes para la parrilla en Argentina 1. Asado de tira Por qué elegirlo: es el clásico de los clásicos, símbolo de la parrilla argentina.

Cómo cocinarlo: fuego medio-lento, con la grasa hacia abajo al inicio para que se dore y suelte jugo. Se da vuelta pocas veces. Tiempo: entre 1h y 1h30, según el grosor.

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial 2. Vacío Por qué elegirlo: carne magra, con una capa de grasa que le da un sabor inconfundible.

Cómo cocinarlo: a fuego lento, primero del lado de la grasa hasta que quede crocante. Tiempo: 1h aprox. 3. Entraña Por qué elegirlo: uno de los cortes más sabrosos, jugoso y con personalidad.

Cómo cocinarlo: fuego fuerte al inicio para sellar, luego medio. Se hace rápido: 15–20 minutos. Entraña Entraña 4. Bife de chorizo Por qué elegirlo: corte grueso y tierno, ideal para los que aman la carne jugosa.

Cómo cocinarlo: vuelta y vuelta a fuego fuerte para sellar, luego medio. Tiempo: 20–30 minutos, depende del punto deseado. 5. Colita de cuadril Por qué elegirlo: magra, tierna y muy rendidora.

Cómo cocinarlo: fuego medio, preferentemente entera. Tiempo: 40–50 minutos. 6. Matambre Por qué elegirlo: versátil, puede hacerse solo o con queso y salsa ("a la pizza").

Cómo cocinarlo: fuego medio-lento, bien estirado. Tiempo: 40 minutos aprox. Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial 7. Achuras (chinchulines, mollejas, riñones) Por qué elegirlo: infaltables en la previa, aportan variedad y sabor.

Cómo cocinarlas: Chinchulines: fuego fuerte, bien crocantes (30–40 min). Mollejas: primero hervidas unos minutos, luego a la parrilla a fuego medio (20–25 min). Riñones: limpios y marinados, a fuego medio (15–20 min).



