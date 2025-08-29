viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 10:01
¡Qué rico!

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

El asado es una de las comidas más preferidas por los argentinos. La inteligencia artificial ya tiene a su preferido y en esta nota te contamos cuál es.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

Lee además
Qué es lo que la gente más busca en Google según la inteligencia artificial
Curiosidades.

Qué es lo que la gente más busca en Google según la inteligencia artificial
Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy
Destinos.

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Si hablamos de tradición argentina, el asado de tira es el rey de la parrilla. Pero muchos expertos coinciden en que la entraña y el vacío son cortes insuperables en sabor y textura.

En definitiva, el mejor corte es el que combine con tu gusto: si buscás sabor intenso, entraña o vacío; si querés tradición, asado de tira; si preferís algo tierno y magro, colita de cuadril o bife de chorizo.

Asado
Asado

Asado

Los mejores cortes para la parrilla en Argentina

1. Asado de tira

  • Por qué elegirlo: es el clásico de los clásicos, símbolo de la parrilla argentina.

  • Cómo cocinarlo: fuego medio-lento, con la grasa hacia abajo al inicio para que se dore y suelte jugo. Se da vuelta pocas veces. Tiempo: entre 1h y 1h30, según el grosor.

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial
Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

2. Vacío

  • Por qué elegirlo: carne magra, con una capa de grasa que le da un sabor inconfundible.

  • Cómo cocinarlo: a fuego lento, primero del lado de la grasa hasta que quede crocante. Tiempo: 1h aprox.

3. Entraña

  • Por qué elegirlo: uno de los cortes más sabrosos, jugoso y con personalidad.

  • Cómo cocinarlo: fuego fuerte al inicio para sellar, luego medio. Se hace rápido: 15–20 minutos.

Entraña
Entraña

Entraña

4. Bife de chorizo

  • Por qué elegirlo: corte grueso y tierno, ideal para los que aman la carne jugosa.

  • Cómo cocinarlo: vuelta y vuelta a fuego fuerte para sellar, luego medio. Tiempo: 20–30 minutos, depende del punto deseado.

5. Colita de cuadril

  • Por qué elegirlo: magra, tierna y muy rendidora.

  • Cómo cocinarlo: fuego medio, preferentemente entera. Tiempo: 40–50 minutos.

6. Matambre

  • Por qué elegirlo: versátil, puede hacerse solo o con queso y salsa ("a la pizza").

  • Cómo cocinarlo: fuego medio-lento, bien estirado. Tiempo: 40 minutos aprox.

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial
Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

7. Achuras (chinchulines, mollejas, riñones)

  • Por qué elegirlo: infaltables en la previa, aportan variedad y sabor.

  • Cómo cocinarlas:

    • Chinchulines: fuego fuerte, bien crocantes (30–40 min).

    • Mollejas: primero hervidas unos minutos, luego a la parrilla a fuego medio (20–25 min).

    • Riñones: limpios y marinados, a fuego medio (15–20 min).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es lo que la gente más busca en Google según la inteligencia artificial

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Tercera Guerra Mundial: las ciudades que serían los primeros blancos según la Inteligencia Artificial

Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

Cuáles serían las siete maravillas naturales de Argentina según la Inteligencia Artificial

Lo que se lee ahora
Insólito: corrió 21 kilómetros con la PC en la mano y consultando el ChatGPT.
Viral.

Corrió 21 kilómetros con la computadora en la mano y consultando el ChatGPT

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel