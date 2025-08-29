Este es el mejor corte de carne para tirar a la parrilla según la inteligencia artificial

Del clásico asado de tira hasta la sabrosa entraña, cada corte tiene su secreto en la parrilla. Conocé cuál es el mejor según la inteligencia artificial y cómo cocinarlos para lograr un asado perfecto.
Si hablamos de tradición argentina, el asado de tira es el rey de la parrilla. Pero muchos expertos coinciden en que la entraña y el vacío son cortes insuperables en sabor y textura.
En definitiva, el mejor corte es el que combine con tu gusto: si buscás sabor intenso, entraña o vacío; si querés tradición, asado de tira; si preferís algo tierno y magro, colita de cuadril o bife de chorizo.
2. Vacío
Por qué elegirlo: carne magra, con una capa de grasa que le da un sabor inconfundible.
Cómo cocinarlo: a fuego lento, primero del lado de la grasa hasta que quede crocante. Tiempo: 1h aprox.
3. Entraña
Por qué elegirlo: uno de los cortes más sabrosos, jugoso y con personalidad.
Cómo cocinarlo: fuego fuerte al inicio para sellar, luego medio. Se hace rápido: 15–20 minutos.
4. Bife de chorizo
Por qué elegirlo: corte grueso y tierno, ideal para los que aman la carne jugosa.
Cómo cocinarlo: vuelta y vuelta a fuego fuerte para sellar, luego medio. Tiempo: 20–30 minutos, depende del punto deseado.
5. Colita de cuadril
Por qué elegirlo: magra, tierna y muy rendidora.
Cómo cocinarlo: fuego medio, preferentemente entera. Tiempo: 40–50 minutos.
6. Matambre
Por qué elegirlo: versátil, puede hacerse solo o con queso y salsa ("a la pizza").
Cómo cocinarlo: fuego medio-lento, bien estirado. Tiempo: 40 minutos aprox.
7. Achuras (chinchulines, mollejas, riñones)
