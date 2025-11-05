miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 07:04
País.

Justicia federal: "Estamos a punto de alcanzar el 40% de cargos de defensores vacantes"

La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez advirtió sobre las vacantes en la justicia y destacó la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

Lee además
Rescataron un perro que era maltratado
Remate Chico.

Rescatan un perro maltratado en una finca y avanza la justicia
la justicia ordeno al pami restituir la cobertura total de medicamentos en todo el pais
Salud.

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos en todo el país

Además, subrayó la importancia de capacitar al personal judicial en el uso responsable de la inteligencia artificial, advirtiendo que las nuevas tecnologías deben ser una herramienta y no un reemplazo del criterio humano.

Durante su visita a Jujuy, Martínez explicó que el Ministerio Público de la Defensa enfrenta una situación crítica en materia de recursos humanos:

“Estamos a punto de alcanzar el 40% de cargos de defensores vacantes. Tenemos algunos cargos que están vacantes desde hace diez años. En lugares alejados, como Esquel, si un defensor se jubila o renuncia, no hay quién lo reemplace. El más cercano está a cientos de kilómetros”.

La funcionaria sostuvo que la falta de designaciones atenta contra el funcionamiento de la justicia y propuso un mecanismo más ágil para resolver las vacantes: “Debería haber una ley que dijera: una vez que están los concursos, el Poder Ejecutivo tiene tres meses para mandar el pliego. Si no lo hace, va el primero. Y el Senado debería tener seis meses para tratarlo. Si no lo hace, se considera aprobado. Lo que pasa ahora no es bueno para la democracia. La política no puede seguir sin solucionar los problemas políticos y trasladarlos al Poder Judicial”.

Embed - STELLA MARIS MARTÍNEZ - Defensora General de la Nación

Impacto de la IA en el ámbito judicial

image
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

En otro tramo de la entrevista, Martínez se refirió al impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la justicia, un tema que —dijo— debe ser asumido con responsabilidad y control institucional:

“No podemos negarnos a los avances tecnológicos, tenemos que asumirlos y capacitarnos. Son instrumentos, no reemplazos del ser humano. Si no se controlan, pueden generar errores graves, como sentencias anuladas por resoluciones automatizadas con datos inventados”.

La Defensora General insistió en que el uso de la inteligencia artificial debe estar supervisado por las máximas autoridades judiciales, con pautas claras sobre su aplicación: “Hay que usarla, pero con responsabilidad. Es una herramienta que puede hacer más rápido el trabajo, pero tiene que estar controlada y monitoreada. Si no, se termina usando sin control, a escondidas, y eso es peligroso”.

Martínez también resaltó la necesidad de capacitar a los equipos de defensa en tecnologías digitales y manejo de evidencias electrónicas, un desafío que —según afirmó— atraviesa tanto la justicia penal como la civil.

“Hoy la tecnología está en todos lados. Hay que aprender a proteger y presentar correctamente las pruebas digitales, porque si no se hace bien, se corre el riesgo de incorporar evidencia falsa. Es un cambio cultural enorme para todo el sistema judicial”.

Embed - STELLA MARIS MARTÍNEZ - Defensora General de la Nación

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rescatan un perro maltratado en una finca y avanza la justicia

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos en todo el país

Intentaron robar en barrio Cuyaya y fueron detenidos: uno tenía prohibido salir del país

Avanza la ley que multa a padres de chicos que hagan bullying en escuelas

El Gobierno Nacional habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas a civiles

Lo que se lee ahora
fusil semiautomático AR-15
Política.

El Gobierno Nacional habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas a civiles

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas. video
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo
Reunión.

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo

Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.
Descanso.

¿Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel