Justicia federal: "Estamos a punto de alcanzar el 40% de cargos de defensores vacantes"

En una entrevista en exclusiva con el programa Sin Límites, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, expresó su preocupación por el alto porcentaje de cargos vacantes en la justicia federal y reclamó una ley que agilice los procesos de designación .

Además, subrayó la importancia de capacitar al personal judicial en el uso responsable de la inteligencia artificial, advirtiendo que las nuevas tecnologías deben ser una herramienta y no un reemplazo del criterio humano.

Durante su visita a Jujuy, Martínez explicó que el Ministerio Público de la Defensa enfrenta una situación crítica en materia de recursos humanos:

“Estamos a punto de alcanzar el 40% de cargos de defensores vacantes. Tenemos algunos cargos que están vacantes desde hace diez años. En lugares alejados, como Esquel, si un defensor se jubila o renuncia, no hay quién lo reemplace. El más cercano está a cientos de kilómetros”.

La funcionaria sostuvo que la falta de designaciones atenta contra el funcionamiento de la justicia y propuso un mecanismo más ágil para resolver las vacantes: “Debería haber una ley que dijera: una vez que están los concursos, el Poder Ejecutivo tiene tres meses para mandar el pliego. Si no lo hace, va el primero. Y el Senado debería tener seis meses para tratarlo. Si no lo hace, se considera aprobado. Lo que pasa ahora no es bueno para la democracia. La política no puede seguir sin solucionar los problemas políticos y trasladarlos al Poder Judicial”.

Impacto de la IA en el ámbito judicial

En otro tramo de la entrevista, Martínez se refirió al impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la justicia, un tema que —dijo— debe ser asumido con responsabilidad y control institucional:

“No podemos negarnos a los avances tecnológicos, tenemos que asumirlos y capacitarnos. Son instrumentos, no reemplazos del ser humano. Si no se controlan, pueden generar errores graves, como sentencias anuladas por resoluciones automatizadas con datos inventados”.

La Defensora General insistió en que el uso de la inteligencia artificial debe estar supervisado por las máximas autoridades judiciales, con pautas claras sobre su aplicación: “Hay que usarla, pero con responsabilidad. Es una herramienta que puede hacer más rápido el trabajo, pero tiene que estar controlada y monitoreada. Si no, se termina usando sin control, a escondidas, y eso es peligroso”.

Martínez también resaltó la necesidad de capacitar a los equipos de defensa en tecnologías digitales y manejo de evidencias electrónicas, un desafío que —según afirmó— atraviesa tanto la justicia penal como la civil.

“Hoy la tecnología está en todos lados. Hay que aprender a proteger y presentar correctamente las pruebas digitales, porque si no se hace bien, se corre el riesgo de incorporar evidencia falsa. Es un cambio cultural enorme para todo el sistema judicial”.