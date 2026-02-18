Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba, fue imputado por abuso sexual infantil

La Justicia de Córdoba imputó este miércoles a Pablo Laurta por el delito de abuso sexual infantil , después de hallar en su poder material con imágenes sexuales explícitas de menores de 18 años que agrava la situación del acusado, ya procesado por homicidios múltiples.

“El fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales" , informó el Ministerio Público Fiscal cordobés

La imputación fue formulada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba tras el hallazgo durante una investigación paralela a las causas por doble femicidio que ya enfrenta Laurta.

El hombre, de nacionalidad uruguaya, está detenido bajo prisión preventiva por los asesinatos de su expareja, Luna Giardina , y su exsuegra, Mariel Zamudio , cometidos en octubre de 2025 en la capital cordobesa, así como por el homicidio y descuartizamiento del remisero Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos .

Material incriminatorio agrava el cuadro judicial

Según fuentes judiciales, las nuevas pruebas consisten en representaciones de menores en actividades sexuales explícitas y sus genitales, lo que configura un delito autónomo que se suma a las imputaciones por homicidio agravado y violencia de género.

El acusado fue trasladado a Concordia hace una semana atrás para responder por el homicidio de Palacio bajo un fuerte operativo de seguridad. Luego lo derivaron a la Unidad Penal 3, donde permanece detenido.

Durante la audiencia, la jueza Seró determinó extender por 90 días la prisión preventiva, como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal. Aún restan producir pruebas y la investigación penal continúa en curso.

El doble femicidio que conmocionó a Córdoba

Laurta está acusado de haber asesinado a balazos a su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, en Córdoba. Luego escapó con el hijo que tenía con Luna e inició una fuga de casi 700 kilómetros que terminó al este, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

La joven de 26 años había denunciado reiteradas veces al homicida por violencia de género y amenazas. Tenía una orden de restricción y un botón antipánico, pero ninguna de esas medidas logró frenar el fatal desenlace.

Finalmente, Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú junto al nene.