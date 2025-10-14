miércoles 15 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 19:45
Crimen.

Entre Ríos: el cuerpo hallado es del remisero que trasladó al acusado del doble femicidio

El hallazgo se produjo días después de que el sospechoso fuera detenido cuando intentaba escapar a Uruguay con su hijo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Martín Sebastián Palacios.

Martín Sebastián Palacios.

El cuerpo fue hallado sin cabeza y sin brazos, lo que complicó su identificación. Los peritos realizaron el cotejo de tatuajes en el torso, un procedimiento clave para la confirmación. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, había adelantado que “en un 99 %” el cuerpo hallado correspondía a Palacios.

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer.
Acusado del doble femicidio y de matar al remisero.

Acusado del doble femicidio y de matar al remisero.

Detalles del caso y posibles vínculos

Palacios había sido contactado por Laurta para trasladarlo desde Entre Ríos a Córdoba. Testigos del lugar afirman que vieron al acusado descender del auto, rociarlo con combustible, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video captado por una cámara de seguridad en Concordia muestra el momento en que Laurta y Palacios se encuentran, y en la imagen se los ve saludándose con un beso. Ese gesto generó sospechas de que ambos se conocían antes, hipótesis que los investigadores están indagando.

Laurta fue capturado en Gualeguaychú mientras intentaba cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años. La detención sucedió tras un seguimiento policial intensivo y el análisis de cámaras de seguridad. El auto en el que se trasladaba apareció luego incendiado, lo que complica la pista de su huida.

