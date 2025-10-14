Doble femicidio en Córdoba: habló la madre del acusado y se puso a disposición de la Justicia

Luna tenía 26 años.

La madre de Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio en Córdoba, así como por el secuestro de su hijo y el asesinato de un remisero en Entre Ríos, aseguró que está disponible para cuidar a su nieto en caso de que no haya otro tutor, y manifestó que ya no tendrá más contacto con su hijo.

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio. La palabra de la madre del acusado por el doble femicidio en Córdoba “Mucha gente en redes dijo que yo pretendía de mi nieto y no es así. Simplemente me puse a disposición si es que no hay tutor para el niño”, declaró Estrella Lautra Varela en diálogo con radio Splendid AM990. Según relató, hasta hace poco mantenía relación con el niño, pero su hijo “le llenó la cabeza a la madre (Luna) de que yo le iba a sacar al niño”.

Está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). “Trataré de buscar un documento en el que yo le mandé un mensaje a Luna (Giardina) en el que decía que jamás iba a hacer una cosa así”, agregó. La mujer recordó también que, tiempo atrás, Laurta le dijo que “su familia era Luna (víctima), Mariel Zamudio (víctima) y P. (menor), y que yo ya no lo era”.

Martín Palacios, remisero de Concordia que llevó a Pablo Laurta y está desaparecido. Al ser consultada sobre si sospechó el trágico desenlace, Estrella respondió: “Nunca me imaginé que esto podía ocurrir. No pienso hablar con Pablo nunca más”. Aunque subrayó que nada justifica los hechos de su hijo, apuntó que “el detonante fue porque no le dieron la tenencia de P. en Uruguay”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







