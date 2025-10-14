Prisión perpetua para Jorge Nicolás Romero por el femicidio de Natividad Cañizares

Prisión Perpetua para el femicida de Natividad Cañizares Gladys Natividad Marazón - hija de Natividad ( imagen de archivo)

Jorge Nicolás Romero fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio de Natividad Cañizares (68). La sentencia se dictó esta mañana, en la Sala Colegiada del Poder Judicial (calle San Martín), tras un juicio abreviado acordado por la defensa y la fiscalía debido al estado de salud del acusado.

El tribunal lo halló culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, y también por “violación de domicilio” y “desobediencia judicial”. Con esta resolución, la causa penal por el asesinato de Cañizares llega a su cierre en primera instancia.

El miércoles 8 de octubre de 2025 fue la apertura del juicio a Jorge Nicolás Romero, acusado del femicidio de Natividad Cañizares. Se desarrolló en una audiencia de pocos minutos, en los que la fiscalía, la querella y la defensa expusieron sus alegatos de apertura.

Cómo ocurrió el crimen El 12 de octubre de 2024, cerca del mediodía, Cañizares fue interceptada por su expareja en la esquina de Burela y Pablo Arroyo, a pocas cuadras de su casa, cuando se dirigía a hacer compras. Según la requisitoria fiscal, Romero la atacó con varias puñaladas. Vecinos que presenciaron la agresión redujeron y desarmaron al atacante y lo entregaron a personal de la Seccional 32°. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde falleció horas después por la gravedad de las heridas.

Gladys Natividad Marazón - hija de Natividad Marazón Gladys Natividad Marazón - hija de Natividad ( imagen de archivo) Antecedentes y medidas incumplidas El expediente recoge denuncias previas radicadas por Cañizares contra Romero. Al momento del hecho, regía una medida perimetral que le prohibía acercarse a la mujer. El quebrantamiento de esa orden fue considerado en la imputación y agravó su situación penal. Qué implica el juicio abreviado El formato abreviado permitió acortar los tiempos del proceso con la admisión de responsabilidad y la conformidad de las partes sobre la calificación legal y la pena. La condena es apelable por las vías correspondientes, tal como prevé el Código Procesal. Líneas para denunciar violencia de género El caso vuelve a subrayar la importancia de denunciar y activar medidas de protección frente a situaciones de violencia de género. Ante emergencias o asesoramiento, en Argentina está disponible la Línea 144, gratuita, anónima y 24/7.

