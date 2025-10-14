martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 20:19
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 14 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 14 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 14 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 54 - La vaca

Los números ganadores:

  1. 2954

  2. 8011

  3. 0270

  4. 8554

  5. 4971

  6. 1762

  7. 1377

  8. 7700

  9. 2659

  10. 5062

  11. 5008

  12. 7672

  13. 7008

  14. 1579

  15. 0897

  16. 0794

  17. 1608

  18. 7852

  19. 3312

  20. 4630

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 74 - Los Negros

Todos los números ganadores:

  1. 6274

  2. 2450

  3. 4754

  4. 4259

  5. 5808

  6. 7343

  7. 4564

  8. 6455

  9. 4066

  10. 9543

  11. 6220

  12. 1368

  13. 7122

  14. 3564

  15. 2817

  16. 6667

  17. 0493

  18. 5128

  19. 0304

  20. 7603

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 57 - El Jorobado

Todos los números ganadores:

  1. 6657

  2. 5504

  3. 8951

  4. 5528

  5. 4410

  6. 8180

  7. 2297

  8. 3945

  9. 1359

  10. 0648

  11. 6585

  12. 0318

  13. 3357

  14. 4730

  15. 1202

  16. 4697

  17. 3643

  18. 8413

  19. 2048

  20. 5143

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 13 - La yeta

Todos los números ganadores:

  1. 3513

  2. 3871

  3. 8872

  4. 1430

  5. 6187

  6. 2557

  7. 7672

  8. 0504

  9. 2611

  10. 5156

  11. 6461

  12. 6801

  13. 2883

  14. 8188

  15. 4401

  16. 2665

  17. 2031

  18. 4535

  19. 3028

  20. 6319

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 13 de octubre

Lo que se lee ahora
Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025. video
Televisión.

Quién ganó La Voz Argentina 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel