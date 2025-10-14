Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 14 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 14 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 14 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 54 - La vaca
-
2954
-
8011
-
0270
-
8554
-
4971
-
1762
-
1377
-
7700
-
2659
-
5062
-
5008
-
7672
-
7008
-
1579
-
0897
-
0794
-
1608
-
7852
-
3312
-
4630
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 74 - Los Negros
Todos los números ganadores:
-
6274
-
2450
-
4754
-
4259
-
5808
-
7343
-
4564
-
6455
-
4066
-
9543
-
6220
-
1368
-
7122
-
3564
-
2817
-
6667
-
0493
-
5128
-
0304
-
7603
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 57 - El Jorobado
Todos los números ganadores:
-
6657
-
5504
-
8951
-
5528
-
4410
-
8180
-
2297
-
3945
-
1359
-
0648
-
6585
-
0318
-
3357
-
4730
-
1202
-
4697
-
3643
-
8413
-
2048
-
5143
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 13 - La yeta
Todos los números ganadores:
-
3513
-
3871
-
8872
-
1430
-
6187
-
2557
-
7672
-
0504
-
2611
-
5156
-
6461
-
6801
-
2883
-
8188
-
4401
-
2665
-
2031
-
4535
-
3028
-
6319
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
