Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 14 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 14 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

A la cabeza: 54 - La vaca

A la cabeza: 74 - Los Negros

Todos los números ganadores:

6274 2450 4754 4259 5808 7343 4564 6455 4066 9543 6220 1368 7122 3564 2817 6667 0493 5128 0304 7603

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 57 - El Jorobado

Todos los números ganadores:

6657 5504 8951 5528 4410 8180 2297 3945 1359 0648 6585 0318 3357 4730 1202 4697 3643 8413 2048 5143

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 13 - La yeta

Todos los números ganadores:

3513 3871 8872 1430 6187 2557 7672 0504 2611 5156 6461 6801 2883 8188 4401 2665 2031 4535 3028 6319

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs