martes 07 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2025 - 20:53
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 7 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 7 4 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 09 - El Arroyo

Los números ganadores:

  1. 6909

  2. 9747

  3. 5336

  4. 4883

  5. 1414

  6. 3706

  7. 3610

  8. 5266

  9. 5813

  10. 6098

  11. 7300

  12. 4620

  13. 1629

  14. 2781

  15. 5728

  16. 0615

  17. 9303

  18. 5114

  19. 0644

  20. 0875

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 72 - La Sorpresa

Todos los números ganadores

  1. 5072

  2. 6902

  3. 2802

  4. 7243

  5. 9022

  6. 4492

  7. 9318

  8. 8150

  9. 4500

  10. 4793

  11. 8871

  12. 5752

  13. 3725

  14. 8337

  15. 4373

  16. 8160

  17. 1888

  18. 8136

  19. 0326

  20. 5847

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 42 - La Zapatilla

Todos los números ganadores:

  1. 0442

  2. 7436

  3. 6760

  4. 7877

  5. 3720

  6. 1436

  7. 5924

  8. 7692

  9. 2379

  10. 5725

  11. 2622

  12. 4622

  13. 3682

  14. 5497

  15. 1807

  16. 6456

  17. 9974

  18. 5645

  19. 3526

  20. 6982

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 16 - El Anillo

Todos los números ganadores:

  1. 3316

  2. 7442

  3. 4755

  4. 5556

  5. 3102

  6. 8770

  7. 2307

  8. 9111

  9. 8296

  10. 9119

  11. 7006

  12. 1749

  13. 7066

  14. 8495

  15. 0550

  16. 2432

  17. 0232

  18. 1193

  19. 5876

  20. 2870

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 36 - La Manteca

Todos los números ganadores:

  1. 2136

  2. 3595

  3. 7466

  4. 2853

  5. 4136

  6. 0033

  7. 4942

  8. 6715

  9. 6913

  10. 4126

  11. 4965

  12. 0474

  13. 8089

  14. 9260

  15. 2919

  16. 3237

  17. 1191

  18. 2688

  19. 2357

  20. 4661

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 23 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Lo que se lee ahora
Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación.
Agenda.

El ministro de Defensa, Luis Petri, llegó a Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

AUH.
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel