Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 7 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 09 - El Arroyo

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 72 - La Sorpresa

Todos los números ganadores

5072 6902 2802 7243 9022 4492 9318 8150 4500 4793 8871 5752 3725 8337 4373 8160 1888 8136 0326 5847

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 42 - La Zapatilla

Todos los números ganadores:

0442 7436 6760 7877 3720 1436 5924 7692 2379 5725 2622 4622 3682 5497 1807 6456 9974 5645 3526 6982

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 16 - El Anillo

Todos los números ganadores:

3316 7442 4755 5556 3102 8770 2307 9111 8296 9119 7006 1749 7066 8495 0550 2432 0232 1193 5876 2870

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 36 - La Manteca

Todos los números ganadores:

2136 3595 7466 2853 4136 0033 4942 6715 6913 4126 4965 0474 8089 9260 2919 3237 1191 2688 2357 4661

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs