Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 7 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 7 4 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 09 - El Arroyo
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 72 - La Sorpresa
Todos los números ganadores
-
5072
-
6902
-
2802
-
7243
-
9022
-
4492
-
9318
-
8150
-
4500
-
4793
-
8871
-
5752
-
3725
-
8337
-
4373
-
8160
-
1888
-
8136
-
0326
-
5847
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 42 - La Zapatilla
Todos los números ganadores:
-
0442
-
7436
-
6760
-
7877
-
3720
-
1436
-
5924
-
7692
-
2379
-
5725
-
2622
-
4622
-
3682
-
5497
-
1807
-
6456
-
9974
-
5645
-
3526
-
6982
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 16 - El Anillo
Todos los números ganadores:
-
3316
-
7442
-
4755
-
5556
-
3102
-
8770
-
2307
-
9111
-
8296
-
9119
-
7006
-
1749
-
7066
-
8495
-
0550
-
2432
-
0232
-
1193
-
5876
-
2870
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 36 - La Manteca
Todos los números ganadores:
-
2136
-
3595
-
7466
-
2853
-
4136
-
0033
-
4942
-
6715
-
6913
-
4126
-
4965
-
0474
-
8089
-
9260
-
2919
-
3237
-
1191
-
2688
-
2357
-
4661
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
