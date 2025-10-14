Quién ganó La Voz Argentina 2025

La edición 2025 de La Voz Argentina llegó a su final con una noche cargada de emoción , talento y momentos inesperados . Nicolás Behringer se alzó con el título de ganador del popular concurso de Telefe , representando al equipo de Luck Ra . El esperado anuncio estuvo a cargo de Nicolás Occhiato , conductor del programa, quien reveló el nombre del vencedor.

Instantes después, Behringer , visiblemente emocionado y con una historia marcada por la superación personal , alzó el trofeo mientras recibía abrazos y aplausos de sus compañeros.

“Ya viré por todo Buenos Aires, ahora busco llegar al más allá” , expresó en el video de presentación que dio inicio a la gran final , anticipando el cierre de un recorrido que lo llevó desde las audiciones iniciales hasta conquistar el escenario principal .

La velada arrancó con un emotivo repaso del camino recorrido por los cuatro finalistas: Nicolás Behringer , Milagros Gerez Amud , Alan Lez y Eugenia Rodríguez . Cada uno resumió su paso por el certamen con una frase que capturó la esencia del show . “Al estar en la final, yo ya gané en todos los sentidos ”, afirmó Milagros . “ Aprendí a confiar en mí y en lo que puedo dar”, expresó Alan , integrante del equipo de Lali Espósito . Por su parte, Eugenia compartió: “Cada nota que cante en esta final es para decir: ‘ Gracias ’”.

Luego de los videos que repasaron sus trayectorias, se proyectó un clip especial que mostró risas, momentos divertidos, anécdotas y escenas inéditas de la convivencia entre los participantes y los coaches a lo largo de la temporada.

Presentaciones memorables junto a los coaches

Más tarde, los finalistas regresaron al escenario acompañados por sus mentores para interpretar grandes clásicos. Eugenia Rodríguez fue la primera en presentarse, junto al dúo Miranda!, con una versión llena de humor y energía de Valiente, el recordado tema de Pimpinela, en la que Juliana Gattas y Ale Sergi intercambiaron roles con gran complicidad.

Después fue el turno de Milagros Gerez Amud, quien antes de subir al escenario junto a Soledad Pastorutti describió a su coach como “una guerrera”. Ambas interpretaron Garganta con arena, el tango clásico que Cacho Castaña compuso para Polaco Goyeneche, con el acompañamiento de piano y bandoneón.

El tercer espectáculo correspondió a Nicolás Behringer y Luck Ra, quienes subieron a una plataforma para cantar Que me falte todo, uno de los temas más conocidos del cordobés. Con pasos de baile y toda la energía del cuarteto, lograron contagiar al público con su entusiasmo.

Por último, Alan Lez junto a Lali Espósito cerraron la ronda interpretando 33, el sencillo que la cantante lanzó con Dillom. Alan mostró su carisma, destreza en el baile y seguridad escénica, confirmándose como uno de los favoritos de la temporada.

Al finalizar las actuaciones, el estudio se llenó de la emoción de los finalistas. Los cuatro competidores se tomaron de las manos mientras el conductor anunciaba el cierre de las votaciones. La tensión creció minuto a minuto hasta que finalmente se escuchó el nombre del campeón: “¡Nicolás Behringer!”.

El integrante del Team Luck Ra se emocionó hasta quebrarse al escuchar su nombre. Se abrazó con sus compañeros, levantó el trofeo y, entre lágrimas, expresó su gratitud hacia el público y su familia por el apoyo constante durante toda la competencia. Al finalizar, Luck Ra corrió a felicitarlo con un abrazo efusivo que terminó en el piso, provocando risas en todo el estudio.

Premios y resultados de los finalistas

Como premio, el campeón recibió 70 millones de pesos, un contrato musical con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km de color rojo. Sin dudarlo, subió al auto y lo probó acompañado del conductor, quien reveló de manera divertida que usa el mismo modelo en su vida cotidiana.

Los demás finalistas, aunque su posición exacta no se reveló en la transmisión en vivo, también fueron premiados: el segundo lugar recibió 30 millones de pesos, el tercero 15 millones, y el cuarto se llevó 5 millones.

Aunque Telefe no difundió los resultados completos durante la emisión, pocos minutos después se compartió el orden final en las redes sociales. El segundo puesto correspondió a Alan Lez, del Team Lali, mientras que Milagros Gerez Amud ocupó el tercero y Eugenia Rodríguez quedó en la cuarta posición.