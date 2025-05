Un músico jujeño cerca del retiro: “Dejar el escenario con la voz intacta”

Se trata de Zamba Quipildor . A los 81 años y con una carrera envidiable, asegura que “ahora las cuerdas vocales están intactas . Pero eso es un trabajo de años de cuidarme mucho. No ser nochero, no fumar, no tomar vinito”, detalló.

Proyecto nuevo - 2025-05-08T190545.304.jpg

Su vida en Jujuy

Gregorio Nacianceno Quipildor, su verdadero nombre, nació en La Esperanza el 10 de junio de 1943, al poco tiempo de que sus padres llegaran de Catamarca. “Yo un día le pregunté a mi viejita y me dijo que ellos fueron de Catamarca a Jujuy cuando ella tenía siete meses. De muy niño me decían Gregorio (su verdadero nombre), pero cuando ya vivía en Buenos Aires e iba a visitarlos, también me decían Zamba”.

Es el mayor de 11 hermanos y comenzó a trabajar desde chico, al lado de sus padres que se dedicaban al trabajo golondrina de la cosecha. “La mayor parte de los que habían llegado a Jujuy eran de Santa María o de Belén de Catamarca. Llegaron en cuatro o cinco camiones y se instalaron para trabajar para el ingenio para pelar caña”, recordó.

“Había que trabajar. A los 5 años iba a ‘desyerbar’ los almácigos para luego plantar el tabaco en el potrero. Hacían fríos terroríficos en esos tiempos. Luego seguí con él, trabajando con el tabaco, el ají, el pimentón, el orégano”.

Su llegada a Salta y el amor por la música

Señaló que terminada la zafra dejaron Jujuy rumbo a Coronel Moldes. A los 7 tenía sueños de cantar y lo hacía en las escuelas de Coronel Moldes. “Ahí se va perfilando lo que uno quiere y fue mi viejo el que captó eso. Él era un gran cantor de bagualas. Me compró una guitarra a los 9”.

Embed - Juana Azurduy - Zamba Quipildor (Tucumán 2011)

Luego de adolescente creó su primer grupo, Los Viñateros, un clásico conjunto de guitarras y bombos, pero su talento lo hizo llegar a ser solista. Ya veinteañero, sus actuaciones en los festivales de Monteros y de Cosquín expandieron su carrera.

"Julio Márbiz decía de mí: ‘Nacido en Jujuy, malcriado en Salta y haciendo daño en Buenos Aires”, recuerda el popular artista. “En los setenta fui por primera vez a cantar a la Unión Soviética y regresé con un contrato para el año siguiente”.

Su llegada al festival de Cosquín allanó su camino dentro del territorio argentino, y la versión de la Misa Criolla con Ariel Ramírez que hizo con Los Fronterizos, le abrió las puertas de muchos países del exterior, hasta convertirse en leyenda.

El músico del pueblo

“Yo me hice en las peñas y en los festivales del noroeste argentino. Luego tomé la decisión de venir a Buenos Aires a enfrentar al monstruo. En ese momento yo tenía una carnicería. Junté dinero durante un año y el 16 de junio de 1969 me vine”, recordó.

Zamba Quipildor, el músico jujeño que dejará los escenarios Zamba Quipildor, el músico jujeño que dejará los escenarios

“Yo me dirigí a la gente del campo, de las provincias. Me dirigí a ellos con el mayor respeto cantando la verdadera poesía”, subraya el hombre que hizo una carrera de más de 60 años. “La cultura es muy importante para un país”.

“En el 74, Ariel Ramírez me convocó para la Misa Criolla. Desde entonces se dieron cosas muy bonitas”, pero asegura que, por los compromisos en el exterior, “me he perdido muchas cosas en la Argentina. Quizás iba a cantar a algunos festivales, pero sentí que en algunos me estaban olvidando. No la gente, los organizadores. La gente no se olvida”.