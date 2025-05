Se conoció la millonaria fortuna que le dejó Liam Payne a su familia

Luego de casi siete meses de su inesperada muerte en Argentina, se conocieron los detalles de la fortuna que le dejó Liam Payne a su familia. El cantante británico de 31 años, que alcanzó la fama mundial como parte de One Direction, murió el 24 de octubre del 2024, luego de caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio porteño de Palermo. Una autopsia posterior confirmó que el intérprete de “Strip That Down" murió a causa de politraumatismos severos tras una caída de más de 12 metros, que le provocaron hemorragias internas y externas, además de lesiones incompatibles con la vida.