martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 09:39
Televisión.

La historia de vida de Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025

Se alzó con el premio principal en una velada cargada de controversia, apoyado en una trayectoria personal marcada por un trasfondo familiar difícil.

Redacción de TodoJujuy
Quién es Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025.

Este lunes, Nicolás Behringer se consagró como el ganador de La Voz Argentina en una velada llena de tensión, emoción y momentos inesperados. De esta forma, el cantante del Team Luck Ra se llevó un premio de 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera 0 KM y la oportunidad de firmar un contrato con Universal Music.

Este vínculo le permitirá impulsar su carrera artística. Desde su participación inicial, cuando interpretó “Prófugos” de Soda Stereo, Nicolás dejó una huella imborrable sobre el escenario y conmovió al jurado. Tras lograr que únicamente Luck Ra se girara durante la audición a ciegas, fue ganando de a poco tanto el afecto como el respeto de todos los coaches y del público.

Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025.

Una historia de vida que conquistó al público de La Voz Argentina

Más allá de su potente voz y su presencia escénica, Nicolás conmovió tanto al jurado como al público con su historia personal: según relató, su padre falleció en 2020 y desde entonces asumió la responsabilidad de cuidar y acompañar a su hermana.

“Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, contó en julio al presentarse ante el público. Como artista callejero de profesión, Behringer se apoyó en la música para darle rumbo a su vida y encontró en La Voz Argentina la plataforma ideal para que su talento pudiera ser reconocido a nivel nacional.

“Voy a estar eternamente agradecido a ustedes por todo lo que están haciendo por mí en estas semanas. Gracias por dejarme soñar y ayudarme a pelear una vida mejor”, expresó Behringer en su cuenta de Instagram, donde comparte sus proyectos artísticos.

Nicolás recibió la tutela por parte de Luck Ra.

En la misma publicación, agregó: “Quiero que tengan presente que lo que más quiero que se lleven de esto es el reflejo de lo que ustedes, como seres humanos, hicieron por mí sin conocerme. Gracias infinitas por sus votos, son lo más hermoso que hay”.

Gestos que marcaron la final y la victoria de Behringer

Uno de los instantes más conmovedores para Nicolás en La Voz se produjo cuando Luck Ra, en un gesto que fue ovacionado por el público y los compañeros, le regaló un teléfono celular. Hasta ese momento, el participante contaba con un aparato antiguo que dificultaba la producción de contenido de calidad para redes sociales y complicaba su labor de cantar y transmitir desde las calles de Buenos Aires.

En una definición muy ajustada frente a Alan Lez (Team Lali), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Behringer se impuso sobre los demás concursantes, consolidando el respaldo que había acumulado en las encuestas difundidas en las horas previas a la final.

Sufrió la pérdida de su padre, se hizo cargo de su hermana y se gana la vida cantando en la calle.

El podio final

  • Primer puesto: Nicolás Behringer del Team Luck Ra
  • Segundo puesto: Alán Lez del Team Lali
  • Tercer puesto: Milagros Gerez Amud del Team Soledad
  • Cuarto puesto: Eugenia Rodríguez del Team Miranda!

