Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego. La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestro de su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz).

La Policía de Entre Ríos encontró en Gualeguaychú a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta (5) en buenas condiciones de salud y detuvo a su padre, Pablo Laurta, señalado como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en Córdoba.

Pablo Laurta La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestro de su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz). Según informaron fuentes del caso, el hallazgo se produjo este domingo por la tarde en un hotel de Gualeguaychú. Se sospecha que el detenido intentaba cruzar hacia Uruguay, su país de origen.

La investigación está a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, conducida por el fiscal Gerardo Reyes. El caso se instruye como doble homicidio seguido de la sustracción del menor.

doble femicidio El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego. Doble femicidio en Córdoba El sábado la Unidad Judicial Homicidios confirmó el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina (madre de Pedro) y Mariel Zamudio (abuela materna). Ambas fueron asesinadas en una vivienda de San Pedro Toyos y Chimú, en Córdoba capital. El hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertó por detonaciones de arma de fuego.

Tras activarse el Alerta Sofía, las primeras pistas llevaron a los investigadores hasta el Hotel Berlín de Gualeguaychú. Allí, en un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de Entre Ríos, interceptaron a Pablo Laurta cuando aguardaba un taxi con el niño. Autoridades provinciales anticiparon una conferencia de prensa para ampliar información sobre el procedimiento. La causa continúa bajo secreto de sumario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







