domingo 12 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de octubre de 2025 - 15:23
Búsqueda.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Encontraron en Gualeguaychú al niño de 5 años y detuvieron a su padre sospechado del doble femicidio en Córdoba. La causa sigue bajo secreto de sumario.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre

El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras&nbsp;un llamado al 911&nbsp;que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestro de su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz).

La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestro de su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz).

Lee además
Se registró un incendio en una Iglesia Evangélica
Investigan las causas.

Trágico incendio en una iglesia Evangélica en Córdoba
cordoba: contuvieron 3 focos de incendio; el principal sigue activo video
Sociedad.

Córdoba: contuvieron 3 focos de incendio; el principal sigue activo

Pablo Laurta
La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestro de su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz).

La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestro de su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz).

Según informaron fuentes del caso, el hallazgo se produjo este domingo por la tarde en un hotel de Gualeguaychú. Se sospecha que el detenido intentaba cruzar hacia Uruguay, su país de origen.

La investigación está a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, conducida por el fiscal Gerardo Reyes. El caso se instruye como doble homicidio seguido de la sustracción del menor.

doble femicidio
El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

Doble femicidio en Córdoba

El sábado la Unidad Judicial Homicidios confirmó el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina (madre de Pedro) y Mariel Zamudio (abuela materna). Ambas fueron asesinadas en una vivienda de San Pedro Toyos y Chimú, en Córdoba capital. El hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertó por detonaciones de arma de fuego.

Tras activarse el Alerta Sofía, las primeras pistas llevaron a los investigadores hasta el Hotel Berlín de Gualeguaychú. Allí, en un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de Entre Ríos, interceptaron a Pablo Laurta cuando aguardaba un taxi con el niño.

Autoridades provinciales anticiparon una conferencia de prensa para ampliar información sobre el procedimiento.

La causa continúa bajo secreto de sumario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Trágico incendio en una iglesia Evangélica en Córdoba

Córdoba: contuvieron 3 focos de incendio; el principal sigue activo

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: "El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente"

Argentina vuelve a semis del Mundial Sub 20 tras 18 años: día y hora vs Colombia

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable

Lo que se lee ahora
Activan el Alerta Sofía en la búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta
Búsqueda.

Activan el Alerta Sofia por la búsqueda de un menor de 5 años

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre
Búsqueda.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Gimnasia de Jujuy empató con San Martín video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

Accidente en el acceso sur
Sucedió anoche.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto
San Salvador de Jujuy.

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel