11 de febrero de 2026 - 10:42
Sociedad.

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba: los detalles

El hecho ocurrió en Jesús María: según la madre, entre tres y cuatro personas rodearon a la chica, la olfatearon y una de ellas la mordió en el tobillo.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un&nbsp;therian.

Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian.

Una mujer denunció que su hija fue mordida en un tobillo por un therian, individuos que se identifican con un animal y adoptan su comportamiento, en la ciudad cordobesa de Jesús María. Según su relato, la víctima, una adolescente de 14 años, fue abordada en la calle por un grupo de tres o cuatro personas, quienes primero la olfatearon y luego la atacaron.


Es recomendable pedir ayuda en el entorno y comenzar una terapia.
Jujuy.

Salud mental: qué decir y cómo acompañar a alguien que atraviesa una crisis
Encuentro Therian.
Plaza Belgrano.

Personas que se sienten animales se juntan en Jujuy: de qué se trata el encuentro Therian

De acuerdo con lo que contó la madre en diálogo con la radio Somos el Norte, el incidente se produjo cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento, ubicado sobre la calle Córdoba.

Una madre denunció que su hija de 14 años fue mordida por un joven therian.

Primer contacto y ataque inesperado

“Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Usaban máscaras. Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo, pero eran una bandita de tres o cuatro más o menos”, aseguró la mujer.

Durante la entrevista, la madre de la adolescente contó que los atacantes llevaban puestas máscaras de lobos y perros. Según relató, el episodio no ocurrió recientemente; la joven le explicó a su mamá que se acordó del incidente al ver la difusión de la reciente tendencia therian que se ha popularizado en las últimas semanas.

En Córdoba una madre denunció que su hija fue atacada por un joven therian.

Reacciones y contexto de la tendencia therian

“No pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian”, agregó. “Ella andaba asustada, después me decía: “Mamá, ¿me podés llevar al colegio?” Y yo no sabía por qué. Y ahora caigo, ¿por qué no me lo dijo antes?“, criticó.

“Ella me dijo que hacían como que se hacían pasar como perros o lobos. Se hacían como que la olían, que la perseguían hasta que llegó la mordida. Pensaba que eran chicos que estaban disfrazados y estaban bromeando. En ningún momento se imaginó esta nueva moda de los therians”, destacó la madre.

Lugar del ataque therian a una adolescente de 14 años.

Autoridades policiales de Córdoba informaron que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal relacionada con el caso.

La tendencia therian

En los últimos días, una serie de nuevos protagonistas comenzaron a captar la atención en diferentes regiones del país, sobre todo en Buenos Aires. Se trata de los llamados therians, individuos que afirman identificarse con un animal y reproducir sus conductas y hábitos en su vida diaria.

Las personas que se reconocen como parte de esta tribu urbana aseguran sentir una conexión profunda e interna con un animal no humano. Esta experiencia, que describen como involuntaria, puede manifestarse en distintos niveles, abarcando desde lo espiritual hasta lo neurológico o psicológico.

Los miembros de esta comunidad relatan momentos denominados “shift”, en los que su conciencia de identidad humana disminuye, dando lugar a instintos o comportamientos propios del animal con el que se identifican.

Embed

En estos episodios, varias personas reportan percepciones físicas particulares, como la sensación de tener extremidades que no existen, conocidas en la literatura como “phantom limbs”.

La identidad therian se entiende como la experiencia de sentirse un animal dentro de un cuerpo humano. El animal específico con el que se identifican recibe el nombre de teriotipo (o otheriotype). Entre los teriotipos más frecuentes se encuentran los lobos, perros y zorros.

