sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 14:52
Jujuy.

Salud mental: qué decir y cómo acompañar a alguien que atraviesa una crisis

Especialistas remarcan que no dejar sola a la persona, validar lo que siente y pedir ayuda a tiempo puede salvar vidas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Es recomendable pedir ayuda en el entorno y comenzar una terapia.

Es recomendable pedir ayuda en el entorno y comenzar una terapia.

Crecen las consultan por salud mental año por año.
Factores.

Salud mental en 2025: "Los vínculos y la mala gestión de emociones crean bastante ansiedad"
Cuáles son los beneficios para la salud mental de pasar tiempo al aire libre. 
Introspección

Recomendaciones psicológicas para ayudar a la salud mental este verano

El secretario de Salud Mental y Adicciones de Jujuy, Agustín Yécora, explicó que los primeros minutos y horas de una crisis son determinantes. “Diversos estudios señalan que, ante una crisis, ganar tiempo y pedir ayuda puede marcar la diferencia. Por eso, es fundamental no dejar sola a la persona, validar lo que siente y facilitar el acceso a ayuda profesional”, sostuvo.

Escuchar, estar y no juzgar

Según detalló el funcionario, acompañar no implica tener todas las respuestas. “Entre las pautas clave para acompañar se encuentran escuchar sin juzgar ni minimizar, permitir los silencios, mostrar cercanía y disponibilidad y ofrecer ayuda profesional. Estar presentes, con honestidad y compromiso humano, también es una forma de cuidar”, afirmó Yécora.

En ese sentido, remarcó que muchas veces las personas en crisis no buscan soluciones inmediatas, sino sentirse comprendidas. “Validar lo que la persona siente no significa estar de acuerdo, sino reconocer su dolor y acompañar desde un lugar humano, sin sermones ni frases hechas que pueden aumentar el malestar”, explicó.

Qué hacer (y qué no) si alguien habla de suicidio

Desde Salud Mental detallaron una serie de recomendaciones clave para quienes acompañan:

  • No dejar sola a la persona. Si el riesgo es inminente, llamar al SAME 107.

  • No minimizar lo que siente.

  • No juzgar ni cuestionar.

  • No intentar “convencer” con frases hechas o sermones.

  • No hacer promesas que no se puedan cumplir.

En paralelo, se recomienda preguntar de manera directa por lo que está pasando. “Hablar del tema no aumenta el riesgo, al contrario: reduce el peligro porque permite que la persona se exprese y se sienta acompañada”, indicaron desde el área.

Durante una crisis: el tiempo importa

Los especialistas advierten que, en muchos casos, entre el inicio de una crisis y una acción impulsiva pueden pasar alrededor de 90 minutos. “En ese tiempo, ganar tiempo y pedir ayuda es clave. Aunque la intensidad baje, el riesgo puede continuar, por eso es importante no dejar sola a la persona”, remarcaron.

Yécora dejó un mensaje claro para quienes acompañan desde un rol cotidiano: “No sos un profesional: sos un padre, una madre, un amigo, un hermano, una pareja, un vecino, un docente. La honestidad, la presencia y la escucha valen. Decir ‘no sé bien qué hacer, pero estoy acá con vos y buscamos ayuda’ también es cuidar”.

En tiempos donde la salud mental ocupa un lugar cada vez más visible en la agenda pública, las palabras, los gestos y la presencia pueden ser un primer sostén. Acompañar no es resolver: es estar, escuchar y no soltar la mano mientras se busca ayuda.

salud mental y los vínculos (1)
Salud mental: la importancia de pedir ayuda.

Salud mental: la importancia de pedir ayuda.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

  • SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas
  • Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
  • Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas
  • Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
  • Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
  • Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
  • El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

