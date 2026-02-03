Salud mental en Jujuy: cuando cortar lazos familiares aparece como una opción

La decisión de tomar distancia o incluso cortar vínculos familiares dejó de ser un tabú para muchas personas jóvenes en Jujuy. En un contexto donde la salud mental ocupa un lugar cada vez más central, profesionales advierten que crece el cuestionamiento a mandatos históricos como la obediencia incondicional o la idea de que “a la familia se le perdona todo”, aun cuando el vínculo resulte dañino.

Desde su experiencia clínica en la provincia, el psicólogo Rodrigo Aladzeme sostiene que se trata de un fenómeno que debe analizarse caso por caso y sin juicios previos. “Muchas veces se prejuzga sin conocer qué está atravesando una persona o por qué tomó esa decisión”, señaló.

Aladzeme explicó que durante décadas predominó una lógica de autoridad incuestionable dentro de las familias. “Para quienes somos de generaciones anteriores, obedecer a los padres era un mandato que no se discutía. Incluso si eran autoritarios, no se cuestionaba” , afirmó.

Según el profesional, las generaciones actuales cuentan con más herramientas para revisar esas dinámicas. “Hoy los jóvenes están más psicoeducados y pueden hablar de personalidades, algo que antes no se hacía. Se entendía que ser padre o madre otorgaba como superpoderes”, describió.

En ese sentido, remarcó que los roles parentales no se ejercen de manera neutra. “Las personalidades son las que ejercen un rol. Un padre apático, emocionalmente inestable o narcisista va a ejercer su rol desde esas características”, explicó el psicólogo y advirtió que no todos los adultos logran correrse de modelos autoritarios aprendidos en contextos culturales rígidos.

¿Romper o sostener? La salud mental en el centro

Uno de los dilemas centrales que atraviesan muchas personas jóvenes es qué hacer cuando un vínculo familiar genera malestar. “Cuando el costo de sostener un vínculo, por más sanguíneo que sea, se vuelve nocivo, algunas personas optan por priorizar su salud mental”, señaló Aladzeme.

El psicólogo aclaró que el llamado “contacto cero” no suele ser una decisión inmediata. “Es la herramienta final, después de haber intentado otras alternativas y de un proceso largo”, explicó. Y remarcó que, aun así, se trata de elecciones complejas que generan ambivalencias.

La culpa y el impacto emocional de cortar vínculos

Según el profesional, uno de los aspectos más difíciles de transitar es la culpa. “Eliminar la culpa es muy complejo. Para quienes deciden cortar un vínculo, el sentimiento de culpa va a estar y muchas veces se trabaja durante mucho tiempo en terapia”, sostuvo.

Aun así, consideró que muchas personas toman estas decisiones sabiendo que, aunque duelan, pueden resultar más saludables a largo plazo. “No se corta por falta de amor, sino como una forma de autocuidado”, explicó.

Autoridad, amor y vínculos a construir

El debate también interpela a padres y madres. Aladzeme señaló que existe una diferencia clave entre autoridad y autoritarismo. “Tenemos obligaciones con nuestros hijos, pero el amor y el vínculo no se construyen desde el poder. Ser autoridad no es lo mismo que ser autoritario, y esa es una línea muy delgada”, afirmó.

En ese marco, planteó que uno de los grandes desafíos actuales es construir vínculos reales y no heredados. “Hoy se habla de vínculos elegidos, no del ‘sí porque sí’. La autoridad también debe tener fundamentos”, explicó.

Un concepto de familia en transformación

Para el psicólogo, el concepto de familia también está cambiando. “Antes la familia se entendía solo desde el lazo sanguíneo y el aguantar. Hoy los vínculos familiares son los que uno elige y construye”, señaló. Y agregó: “No aguantar también es saludable”.

Finalmente, Aladzeme remarcó la importancia de no juzgar a quienes atraviesan estos procesos. “Son decisiones muy dolorosas y complejas. Las personas necesitan contención, escucha y respeto por su subjetividad”, concluyó, y subrayó que la responsabilidad afectiva también aplica a los vínculos familiares.