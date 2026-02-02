Escapada de fin de semana: cómo una pausa impacta en la salud mental

Una escapada de fin de semana puede ayudar y beneficiar tu salud integral.

Las escapadas o "pausas" de fin de semana permiten despejar la mente de las obligaciones diarias, horarios rígidos y expectativas laborales. Qué dice la psicología sobre esto.

Hacer una pausa breve en la rutina diaria mejora el ánimo, la motivación y la salud mental, según la psicóloga Laura Lezaeta (MP 64105). En esa línea remarca que "no hacen falta viajes lejanos": conectar con la naturaleza y desconectarse del celular basta para volver renovado.

Esto genera un impacto positivo en la salud integral, mejorando el estado de ánimo y aumentando la motivación para regresar con más energía.

No es necesario planificar grandes viajes; basta con ir a pocos kilómetros a un lugar cercano que invite a la desconexión. El contacto con espacios al aire libre beneficia tanto la salud mental como la física, nutriendo el bienestar general. Laura Lezaeta enfatiza que cuanto más tiempo en la naturaleza, mejor el efecto restaurador.

¿Qué pasa con el celular? La licenciada comenta que "poner el teléfono en modo avión puede generar más ansiedad", por que vamos a estar pendientes de las notificaciones. La clave es usarlo conscientemente: pausar en horarios específicos, como el almuerzo o el regreso a casa caminando, sin vigilar mensajes constantemente. Así se logra una desconexión real y efectiva. El uso excesivo del celular afecta la concentración, el descanso y la salud mental. ¿Solo o acompañado? Por último Lezaeta sostiene que "compartir la escapada es ideal, ya que somos seres sociales y el cerebro necesita interacción para nutrirse". Sin embargo, los momentos a solas son igual de válidos y respetables para quienes los prefieren. Lo importante es escucharse a uno mismo y elegir según las necesidades del momento.

