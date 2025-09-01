lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 17:53
Jujuy.

En los últimos 6 meses, se solicitaron casi 27.000 mil consultas virtuales por salud mental

Las consultas se pueden realizar de manera gratuita y durante las 24 horas en toda la provincia, ya sea por demanda espontánea o ante cualquier situación que lo requiera.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Salud mental.

Salud mental.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en los últimos seis meses se otorgaron 26.986 turnos en psicología y psiquiatría. Es importante destacar que todas las personas tienen derecho a cuidarse y a recibir acompañamiento en temas de salud mental en cualquier momento.

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, desde diciembre de 2024 las especialidades de salud mental se incorporaron a los sistemas de solicitud de turnos que funcionan tanto a través del Call Center 0800 777 7711 como mediante la opción de mensajes de WhatsApp en los hospitales que cuentan con este servicio.

Salud mental en Jujuy (Foto ilustrativa)
Cómo solicitar turnos para la atención gratuita en salud mental

  • Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas
  • WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:
  • Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas
  • Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas
  • Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas
  • Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas
  • Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas
  • Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas
  • Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas
  • Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención
  • Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767
  • SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas
  • Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
  • Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
  • Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
  • El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

Más opciones de forma presencial

  • Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
  • Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)
  • CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)
  • Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)
  • Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

Humahuaca: taller de salud mental para adolescentes
Atenciones por salud mental.

Atenciones por salud mental.

También se puede acudir a:

  • Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]
  • Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy
  • Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]
  • Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834
  • Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]
  • Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010
  • Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]
  • Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]

