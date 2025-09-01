En los últimos 6 meses, se solicitaron casi 27.000 mil consultas virtuales por salud mental

Salud mental.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en los últimos seis meses se otorgaron 26.986 turnos en psicología y psiquiatría. Es importante destacar que todas las personas tienen derecho a cuidarse y a recibir acompañamiento en temas de salud mental en cualquier momento.

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, desde diciembre de 2024 las especialidades de salud mental se incorporaron a los sistemas de solicitud de turnos que funcionan tanto a través del Call Center 0800 777 7711 como mediante la opción de mensajes de WhatsApp en los hospitales que cuentan con este servicio.

Salud mental en Jujuy (Foto ilustrativa) Salud mental en Jujuy (Foto ilustrativa) Cómo solicitar turnos para la atención gratuita en salud mental Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas

llamando al de WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:

enviando mensaje escrito al número correspondiente: Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas

388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas

388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas

388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas

388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención

a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

388 4245541 El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

Más opciones de forma presencial Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)

(lunes a domingos de 8 a 24 horas) CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)

(8 a 24 horas de lunes a domingos) Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)

(lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría) Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)

(lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología) Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

Humahuaca: taller de salud mental para adolescentes Atenciones por salud mental. También se puede acudir a: Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]

Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy

WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]

Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834

Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834 Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]

– Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010

– Teléfono: 0800- 444 – 2010 Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]

Teléfono: 549113211-2041 – Correo: Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.