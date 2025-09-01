lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 10:24
Educación.

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

Desde hoy está habilitada la preinscripción online para la Carrera de Medicina en Jujuy. El curso tendrá el dictado de cinco módulos evaluativos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carrera de medicina en Jujuy

Sistema Guaraní - medicina
Web para el ingreso a Medicina
Como explicaba el Secretario Ejecutivo, “Los docentes titulares de cada una de las cátedras fueron cedidos gentilmente por la Universidad de Nacional de Córdobas. Serán&nbsp;docentes con antecedentes de la Universidad de Córdoba&nbsp;y luego, cuando se vaya desarrollando la carrera se llamara a concurso y se completarán los requerimientos”

Carrera de Medicina en Jujuy

El proceso de preinscripción, no tiene cupo, estará abierto hasta el 26 de septiembre a través del sistema SIU Guaraní. Todos los aspirantes deberán cursar cinco módulos de nivelación entre octubre y diciembre, en modalidad virtual mediante la plataforma UnjuVirtual. Estos módulos abarcan áreas como ciencias biológicas, ciencias sociales, formación médica psicosocial, comprensión de textos y uso de tecnologías aplicadas a la medicina.

La aprobación de los módulos de nivelación será requisito indispensable para acceder al examen de ingreso definitivo, previsto para febrero de 2026. De acuerdo al orden de mérito, los primeros 60 estudiantes quedarán habilitados para iniciar las clases el 16 de marzo de ese año en la sede provisoria de la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador General San Martín.

Preinscripción a la Carrera de Medicina en Jujuy

Se realiza desde el 01/09/25 hasta el 26/09/25 a través de la Plataforma del SIU Guaraní.

Sistema Guaraní - medicina

Curso de ingreso a Medicina

Todos los interesados que completen la preinscripción podrán acceder al cursado de cinco módulos de nivelación, que comenzarán el 6 de octubre y se extenderán hasta diciembre de este año.

El curso de ingreso para la carrera de Medicina de la Escuela Superior de Salud - UNJu, es de carácter virtual y se desarrollará a través de la Plataforma de UNJu Virtual, con materiales, cartillas y videos de acompañamiento.

Las áreas de trabajo serán:

- Módulo I: Uso de las TICs en la formación médica

- Módulo II: Lectura y comprensión de textos académicos.

- Módulo III: Ciencias humanas y sociales

- Módulo IV: Formación médica psicosocial

- Módulo V: Ciencias biológicas

El dictado estará a cargo de docentes de la Universidad Nacional de Tucumán y de la propia UNJu, con el objetivo de brindar igualdad de condiciones a todos los aspirantes. La aprobación de estos módulos es requisito excluyente para poder presentarse al examen de ingreso.

Inicio de curso de nivelación: se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre.

  • Nivelación: será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos
  • Examen de ingreso: febrero 2026
  • Cupo de ingreso: será por orden de mérito hasta el número 60
  • Inicio de clases: 16 de marzo de 2026
  • Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador)
Web para el ingreso a Medicina

Requisitos para el acceso al examen de ingreso

Los aspirantes que hayan cumplimentado el proceso de preinscripción, en las fechas establecidas (del 1° al 26 de septiembre), registren la asistencia estipulada y aprueben todas las instancias de evaluación de los cinco módulos cursados, estarán habilitado/as para rendir el examen de ingreso definitivo a la carrera.

Examen de ingreso a la carrera

Semana del: 23/02/26 al 27/02/25

Para la realización del examen de ingreso se disponen comisiones distribuidas en los turnos mañana y tarde en un periodo que se extiende según la cantidad de personas en condiciones de rendir.

Documentación para presentarse a rendir

  • DNI actualizado. En caso de extravío o robo presentar denuncia policial acompañada de otro documento oficial que acredite identidad. Si la persona no presenta esta documentación no puede rendir y queda afuera del proceso.
Carrera de Medicina en Jujuy

Publicación de resultados

Los resultados del examen de ingreso son de carácter público y estarán disponibles en la Plataforma UNJu Virtual dentro de las 48 hs. hábiles posteriores a la finalización del examen.

Cupo de ingresantes

Los aspirantes comprendidos en el orden de mérito hasta el puesto 60 (sesenta) inclusive estarán en condiciones de proseguir con la inscripción definitiva.

Requisitos para la inscripción definitiva

Para completar el ingreso a la Carrera de Medicina en la Escuela Superior de Salud de la Universidad Nacional de Jujuy el/la estudiante presenta la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad (original y fotocopia)
  • Certificado de salud emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia
  • 2 Fotos tipo carnet
  • Formulario de Pre-inscripción emitido por el SIU Guaraní
  • Carpetín colgante oficio
  • Título Secundario (original y fotocopia) o Constancia de Título en Trámite (original) o

Resolución de aprobación de la UNJu: ingresantes mayores de 25 años en el marco de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, Art. 7.

Medicina en Jujuy
Como explicaba el Secretario Ejecutivo, “Los docentes titulares de cada una de las cátedras fueron cedidos gentilmente por la Universidad de Nacional de Córdobas. Serán docentes con antecedentes de la Universidad de Córdoba y luego, cuando se vaya desarrollando la carrera se llamara a concurso y se completarán los requerimientos”

Canales de consultas

