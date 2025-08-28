Dónde consultar por salud mental en Jujuy: se puede hacer gratuitamente las 24hs

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, recordó que todas las personas tienen derecho a cuidarse y a recibir acompañamiento en temas de salud mental en cualquier momento. Las consultas se pueden realizar de manera gratuita y durante las 24 horas en toda la provincia, ya sea por demanda espontánea o ante cualquier situación que lo requiera.

Salud mental en Jujuy (Foto ilustrativa) Salud mental en Jujuy (Foto ilustrativa) Herramientas cotidianas para el bienestar Entre las principales recomendaciones para fortalecer la salud mental se destacan:

Actividad física diaria: caminar al menos 30 minutos contribuye a reducir el estrés y mejorar el ánimo.

Alimentación saludable: ordenar los horarios de las comidas ayuda también a ordenar pensamientos y emociones.

Sueño de calidad: mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y crear un ambiente propicio para el descanso.

Vínculos sociales: compartir tiempo con otras personas es clave para prevenir los efectos nocivos del aislamiento.

Dónde consultar en Jujuy La red pública de salud ofrece múltiples espacios de atención gratuita:

Teléfonos y servicios inmediatos: Salud Mental Escucha 24 horas: 0800 888 4767 SAME 107: emergencias en salud mental las 24 horas Salud Digital: salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual (clic en “Salud Mental”) de lunes a viernes de 8 a 20

Hospitales con guardia permanente: Wenceslao Gallardo (Palpalá) Pablo Soria, Materno Infantil y San Roque (San Salvador de Jujuy) Paterson y La Mendieta Hospital Oscar Orías (Libertador) Hospital Uro (La Quiaca) Hospital Salvador Mazza (Tilcara) Hospital Arroyabe y Hospital Sequeiros (con guardias de psiquiatría y psicología) Hospital Zabala (Perico) Todos los Centros de Salud de la provincia, que se pueden ubicar en este link oficial.

Instituciones y organizaciones sociales: El Umbral: Belgrano 1205 – San Salvador de Jujuy – Tel. 388 4249524 – Lunes a viernes de 8 a 20 Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: Jorge Newbery 996 – Tel. 388 5937187 Fundación Vida: WhatsApp 388 4078233 – Facebook: C.A.S Centro de Atención al Suicida Jujuy Asociación Civil Apostando a la Vida: Av. 19 de Abril 943 – Correo: [email protected] Defensoría del Pueblo de Jujuy: Tel. 0800 444 2010 Secretaría de Derechos Humanos: Hipólito Irigoyen 636 – Tel. 4235877 Programa Cuidadores de la Casa Común (Pastoral Social del Obispado de Jujuy): Tel. 388 154570825

El cuidado como derecho Desde el Ministerio de Salud se enfatizó que cuidar la salud mental es un derecho de todas y todos. Acceder a un profesional, realizar un chequeo periódico o simplemente pedir ayuda en un momento de crisis son acciones que forman parte de un sistema de apoyo disponible en toda la provincia.

