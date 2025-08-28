jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 09:10
Servicio.

Dónde consultar por salud mental en Jujuy: se puede hacer gratuitamente las 24hs

Hay puntos de atención para la salud mental en toda la provincia de Jujuy. Puede ser por demanda espontánea o ante cualquier situación que lo requiera.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, recordó que todas las personas tienen derecho a cuidarse y a recibir acompañamiento en temas de salud mental en cualquier momento. Las consultas se pueden realizar de manera gratuita y durante las 24 horas en toda la provincia, ya sea por demanda espontánea o ante cualquier situación que lo requiera.

Herramientas cotidianas para el bienestar

Entre las principales recomendaciones para fortalecer la salud mental se destacan:

  • Actividad física diaria: caminar al menos 30 minutos contribuye a reducir el estrés y mejorar el ánimo.

  • Alimentación saludable: ordenar los horarios de las comidas ayuda también a ordenar pensamientos y emociones.

  • Sueño de calidad: mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y crear un ambiente propicio para el descanso.

  • Vínculos sociales: compartir tiempo con otras personas es clave para prevenir los efectos nocivos del aislamiento.

Dónde consultar en Jujuy

La red pública de salud ofrece múltiples espacios de atención gratuita:

  • Teléfonos y servicios inmediatos:

    • Salud Mental Escucha 24 horas: 0800 888 4767

    • SAME 107: emergencias en salud mental las 24 horas

    • Salud Digital: salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual (clic en “Salud Mental”) de lunes a viernes de 8 a 20

  • Hospitales con guardia permanente:

    • Wenceslao Gallardo (Palpalá)

    • Pablo Soria, Materno Infantil y San Roque (San Salvador de Jujuy)

    • Paterson y La Mendieta

    • Hospital Oscar Orías (Libertador)

    • Hospital Uro (La Quiaca)

    • Hospital Salvador Mazza (Tilcara)

    • Hospital Arroyabe y Hospital Sequeiros (con guardias de psiquiatría y psicología)

    • Hospital Zabala (Perico)

    • Todos los Centros de Salud de la provincia, que se pueden ubicar en este link oficial.

  • Instituciones y organizaciones sociales:

    • El Umbral: Belgrano 1205 – San Salvador de Jujuy – Tel. 388 4249524 – Lunes a viernes de 8 a 20

    • Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: Jorge Newbery 996 – Tel. 388 5937187

    • Fundación Vida: WhatsApp 388 4078233 – Facebook: C.A.S Centro de Atención al Suicida Jujuy

    • Asociación Civil Apostando a la Vida: Av. 19 de Abril 943 – Correo: [email protected]

    • Defensoría del Pueblo de Jujuy: Tel. 0800 444 2010

    • Secretaría de Derechos Humanos: Hipólito Irigoyen 636 – Tel. 4235877

    • Programa Cuidadores de la Casa Común (Pastoral Social del Obispado de Jujuy): Tel. 388 154570825

El cuidado como derecho

Desde el Ministerio de Salud se enfatizó que cuidar la salud mental es un derecho de todas y todos. Acceder a un profesional, realizar un chequeo periódico o simplemente pedir ayuda en un momento de crisis son acciones que forman parte de un sistema de apoyo disponible en toda la provincia.

