Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray por sus 70 años de trayectoria en la abogacía

En el marco de la celebración por el Día del Abogado , la Suprema Corte de Justicia de Jujuy llevó adelante un acto en homenaje a Miguel Ángel Mallagray , quien cumplió 70 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión .

“Han hecho feliz a un viejo abogado del foro jujeño . Sobre todo, amigos que me han rodeado. Y no ha faltado nadie. Y eso para mí es un orgullo”, dijo el homenajeado sobre sus 70 años ininterrumpidos con la matrícula vigente.

La ceremonia fue presidida por Ekel Meyer , Sergio Marcelo Jenefes, Laura Nilda Lamas González, Mariano Gabriel Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Francisco Llamas, y contó con la presencia de familiares, amigos y destacadas autoridades provinciales y municipales.

“Me inscribí en la facultad el primero de abril de 1950 y me recibí el 23 de diciembre de 1954. Empecé a trabajar el 10 de febrero de 1955 y todavía sigo trabajando”, dijo quien fuera profesor de tres gobernadores: Roberto Rubén Domínguez, Guillermo Eugenio Snopek y Carlos Sadir.

“Esto da mucha alegría y mucho compromiso con Jujuy”, dijo el prestigioso abogado y les dejó un mensaje a los nuevos profesionales: “Que trabajen mucho y que estudien mucho, porque de esa forma se progresa, y no traten nunca de engañar a los jueces”, y pidió que en Argentina “todos tiremos del carro y llevemos a la República hacia adelante para que la Argentina vuelva a hacer lo que fue”.

El gran homenaje a Miguel Ángel Mallagray y el orgullo de su hijo

En el acto se descubrió una placa con la inscripción: “Un hombre laborioso es el catecismo más eficiente”. Su hijo Mario Mallagray, dijo que “impresiona la cantidad de años, realmente 70 no son pocos, también que han sido ininterrumpidos porque él nunca ejerció un cargo público dentro de la justicia o un cargo público electivo dentro del poder ejecutivo y siempre se dedicó al ejercicio de la profesión”.

“Es importante la procuración de los expedientes y es un verdadero servicio el ejercicio de la abogacía en la defensa de los derechos de las personas”, agregó. “Por eso estamos homenajeando el ejercicio de la profesión, una de las más excelsas que existen en la actividad humana”.

“Es un verdadero faro para mucha gente que ve que cuando se quiere, se puede. Hay que retomar la cultura del trabajo genuino como algo que dignifica el ser humano. Y desestimar la cultura del subsidio, de la dádiva, porque el trabajo genuino engrandece a las personas”, cerró.