jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 16:00
Acto.

Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray por sus 70 años de trayectoria en la abogacía

Este jueves se realizó el reconocimiento a Miguel Ángel Mallagray por los 70 años como abogado en Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Homenajearona Miguel Ángel Mallagray&nbsp;

Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray 

En el marco de la celebración por el Día del Abogado, la Suprema Corte de Justicia de Jujuy llevó adelante un acto en homenaje a Miguel Ángel Mallagray, quien cumplió 70 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión.

Lee además
Congreso de LatinRieles 2025.
Trenes.

Se realiza en Jujuy el congreso de LatinRieles sobre la actividad ferroviaria
Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

“Han hecho feliz a un viejo abogado del foro jujeño. Sobre todo, amigos que me han rodeado. Y no ha faltado nadie. Y eso para mí es un orgullo”, dijo el homenajeado sobre sus 70 años ininterrumpidos con la matrícula vigente.

La ceremonia fue presidida por Ekel Meyer, Sergio Marcelo Jenefes, Laura Nilda Lamas González, Mariano Gabriel Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Francisco Llamas, y contó con la presencia de familiares, amigos y destacadas autoridades provinciales y municipales.

Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray
Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray

Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray

“Me inscribí en la facultad el primero de abril de 1950 y me recibí el 23 de diciembre de 1954. Empecé a trabajar el 10 de febrero de 1955 y todavía sigo trabajando”, dijo quien fuera profesor de tres gobernadores: Roberto Rubén Domínguez, Guillermo Eugenio Snopek y Carlos Sadir.

“Esto da mucha alegría y mucho compromiso con Jujuy”, dijo el prestigioso abogado y les dejó un mensaje a los nuevos profesionales: “Que trabajen mucho y que estudien mucho, porque de esa forma se progresa, y no traten nunca de engañar a los jueces”, y pidió que en Argentina “todos tiremos del carro y llevemos a la República hacia adelante para que la Argentina vuelva a hacer lo que fue”.

El gran homenaje a Miguel Ángel Mallagray y el orgullo de su hijo

En el acto se descubrió una placa con la inscripción: “Un hombre laborioso es el catecismo más eficiente”. Su hijo Mario Mallagray, dijo que “impresiona la cantidad de años, realmente 70 no son pocos, también que han sido ininterrumpidos porque él nunca ejerció un cargo público dentro de la justicia o un cargo público electivo dentro del poder ejecutivo y siempre se dedicó al ejercicio de la profesión”.

“Es importante la procuración de los expedientes y es un verdadero servicio el ejercicio de la abogacía en la defensa de los derechos de las personas”, agregó. “Por eso estamos homenajeando el ejercicio de la profesión, una de las más excelsas que existen en la actividad humana”.

Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray
Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray

Homenajearon a Miguel Ángel Mallagray

“Es un verdadero faro para mucha gente que ve que cuando se quiere, se puede. Hay que retomar la cultura del trabajo genuino como algo que dignifica el ser humano. Y desestimar la cultura del subsidio, de la dádiva, porque el trabajo genuino engrandece a las personas”, cerró.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se realiza en Jujuy el congreso de LatinRieles sobre la actividad ferroviaria

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

El presidente de la UIA recorrió el Ingenio Ledesma: "Es un orgullo para la industria nacional"

Rescataron especies silvestres en San Pedro de Jujuy y El Piquete

Lo que se lee ahora
El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. video
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Frente Jujuy Crece.
Elecciones.

El frente Jujuy Crece definió su estrategia electoral

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel