Aumentaron más de un 50% las atenciones en el SAME por salud mental (Foto ilustrativa) Aumentaron más de un 50% las atenciones en el SAME por salud mental (Foto ilustrativa)

Las tres causas de atención del SAME con ambulancias

Consumo de sustancias, ya sea por intoxicaciones agudas o cuadro de abstinencia

Intentos de suicidio por diferentes métodos que por lo general están asociados a episodios depresivos

Descompensaciones psiquiátricas, que por lo general son esquizofrenia y trastornos bipolares. Es lo que atendemos en ambulancias

Las principales causas de atenciones telefónicas

En este caso no se trata de emergencias, por lo que se opta por asistir a la persona a través del 0800. Crisis de angustia, trastornos de ansiedad, o problemáticas ocasionales que generan una crisis episódica, son los casos más comunes.

Para la responsable del área, la línea telefónica empezó con poca demanda y “ahora se disparó”, dijo y agregó que tras el llamado de alerta, los profesionales analizan cada caso y deciden si se debe enviar una ambulancia o se hace la atención por el 0800.

“Los psicólogos pueden filtrar, y así las ambulancias van específicamente a las emergencias”, detalló Camacho. Explicaron que durante el 2024 hubo más atenciones telefónicas que de ambulancias, realizando un seguimiento al paciente sobre su evolución.

Salud mental en Jujuy (Foto ilustrativa) Salud mental en Jujuy (Foto ilustrativa)

Destacaron que mayormente llaman familiares de la persona que requiere atención psicológica, pero también llama la propia persona o cuando se trata de emergencias en escuelas, los directivos o docentes son los encargados de la alerta.

“La asistencia del SAME no termina al trasladar a la persona a una institución de salud, sino que se hace articulación. Tenemos el área de trabajo social que trabaja en red, entonces alerta a los puestos de salud, alerta a todos los dispositivos como para que no sean recurrentes y no vuelvan a solicitar el servicio de emergencia”, destacó Camacho.

“Acompañar a la policía con personas atrincheradas que amenazan a familiares es algo frecuente, no sé si está creciendo, pero es algo que se da en el día a día donde tenemos ese tipo de casos”, y aclaró que por protocolo, siempre la policía debe estar para resguardar la integridad de todos.

¿Dónde consultar en Jujuy?