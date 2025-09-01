lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 12:54
Salud Mental.

Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín: "Por momentos está en casa"

El cantante y ex político tucumano habló por primera vez sobre la salud de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental. “Lo veo muy bien”, aseguró.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
&nbsp;Palito Ortega dijo: “Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor”, al hacer referencia a la situación de salud mental por la que atraviesa su hijo Martín.&nbsp;

 Palito Ortega dijo: “Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor”, al hacer referencia a la situación de salud mental por la que atraviesa su hijo Martín. 

Evangelina Salazar y su hijo Martín Ortega

Evangelina Salazar y su hijo Martín Ortega

image

Después de meses de silencio, Palito Ortega decidió referirse públicamente a la salud de su hijo mayor, Martín Ortega, quien se encuentra internado en una clínica de salud mental desde fines de abril por orden judicial. El artista tucumano de 83 años fue consultado mientras compartía un almuerzo con su amigo Juan Alberto Mateyko y brindó un mensaje de tranquilidad sobre la evolución de su primogénito.

“Yo creo que uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor”, expresó Ortega al ser consultado por un cronista. Sobre el presente de Martín, agregó: “A mi hijo lo veo muy bien y, por momentos, está en casa. Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, ayuda a sus hermanos”.

image

Cuál es el estado de salud del hijo de Palito Ortega

La internación de Martín Ortega ocurrió el 29 de abril, cuando una ambulancia del SAME lo trasladó desde su domicilio en Recoleta. Según trascendió, el procedimiento fue dispuesto por un juez tras el pedido de la familia y se encuadró en la figura de “internación obligadaprevista en la legislación de salud mental, luego de haberse agotado instancias previas de tratamiento voluntario.

Julieta Ortega, hermana de Martín, también habló en las últimas horas sobre la situación. “Él tiene mucha gente que lo quiere, pero en el último tiempo no los veía tanto. Ahora todo es tranquilidad y cruzar los dedos para que se cure”, afirmó la actriz, remarcando la importancia de los vínculos familiares en este proceso de recuperación.

Evangelina Salazar y su hijo Martín Ortega
Evangelina Salazar y su hijo Martín Ortega

Evangelina Salazar y su hijo Martín Ortega

Por su parte, India Ortega, hija de Emanuel Ortega y sobrina de Martín, brindó una mirada esperanzadora: “La verdad está muy bien. Está mejor que antes, así que estamos todos muy contentos porque es lo que necesitaba. Para cualquier familia sería difícil ver a un familiar atravesar una situación así. Lo único que podés hacer es acompañarlo, y verlo bien nos da mucha paz”, señaló en diálogo con Puro Show.

Con serenidad, Palito Ortega cerró su reflexión con un mensaje de resiliencia. “Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto”, concluyó. En medio del acompañamiento de su esposa Evangelina Salazar, sus hijos y amigos cercanos, el cantante confía en que la recuperación de Martín avance de manera favorable.

