Salta: advierten desde salud la presencia de Listeria y piden maximizar cuidados

La presencia de esta bacteria es más frecuente en lácteos que no están correctamente producidos o manipulados.

Paula Herrera, titular del Programa de Control de Infecciones del Ministerio de Salud de Salta , alertó sobre la aparición de una bacteria denominada Listeria , que se transmite al ingerir alimentos que no cumplen con los procesos sanitarios adecuados ni cuentan con certificación bromatológica.

La especialista destacó que esta bacteria se encuentra con mayor frecuencia en lácteos mal procesados o manipulados , especialmente en leche y quesos artesanales que se comercializan sin los controles correspondientes.

Herrera detalló que la Listeria puede generar complicaciones severas e incluso ser mortal en personas con enfermedades crónicas, trastornos autoinmunes, inmunodeficiencias, diabetes , o en edades extremas, como mayores de 60 años o niños menores de 5 .

Desde Salud advierten por la presencia de un caso grave y piden extremar cuidados.

“Si tiene las defensas bien y ningún factor de riesgo, podemos no enterarnos que tenemos la listeria quizás hacemos una gastroenteritis pasajera de 1 a 2 días y lo superamos porque autoeliminamos la bacteria”, explicó.

En declaraciones a FM Aries, la especialista confirmó un caso en Salta: un hombre de 34 años con enfermedad autoinmune que contrajo la bacteria y se encuentra en condición crítica. “Entró en un cuadro de sepsis que también hizo meningeo y en este momento esta con asistencia mecánica y esta grave”, precisó.

Medidas de prevención y cuidados en el hogar

Aunque ya están llevando a cabo la encuesta alimentaria para identificar qué alimento pudo estar contaminado y revisando con la familia la dieta del paciente, aún no se dispone de un resultado definitivo, considerando además que el periodo de incubación de la Listeria puede alcanzar hasta 20 días.

Por esta razón, Herrera recomendó extremar precauciones, especialmente con fiambres y productos “caseros”, que muchas veces carecen de controles sanitarios, no cumplen con los procedimientos obligatorios o podrían haber sido manipulados de manera inapropiada: “Todos los procesos de producción y el envasado nos brindan seguridad”. “La listeriosis es una zoonosis que se transmite por medio de los alimentos que derivan de los animales”, concluyó.