La polémica campaña de salud en Neuquén: "¡Los therians también se vacunan!"

Asombro , polémica y reacciones diversas generó una publicación del Ministerio de Salud de Neuquén que no tardó en circular masivamente en redes . ¿La razón? Una iniciativa oficial de vacunación que adoptó un enfoque inusual para el sistema de salud , al incorporar en su comunicación a los denominados therians.

Se trata de individuos que manifiestan una conexión emocional o espiritual con especies animales . La publicación , compartida mediante Facebook , Instagram y distintos canales oficiales , se propagó con rapidez.

Mientras algunos la destacaron como una herramienta innovadora para acercarse a audiencias emergentes , otros la cuestionaron por entenderla como una falta de rigor o incluso una broma . En cualquier caso, el organismo sanitario consiguió aquello que, todo indica, pretendía: un alto nivel de exposición pública .

“Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante ”, señala el texto principal de la publicación, con un tono irónico y adaptado al lenguaje de redes sociales . Luego, el mensaje avanza sobre el eje central : la importancia de completar el calendario de vacunación , recordando que inmunizarse “sigue siendo tendencia ”.

La pieza visual que acompaña la publicación profundiza ese guiño a la cultura digital. En ella aparece la consigna, resaltada: “¡Los therians también se vacunan!”, junto a ilustraciones de individuos que utilizan indumentaria o adoptan comportamientos vinculados al mundo animal, en línea con esta forma de identificación que ganó notoriedad en redes sociales.

Los therians son personas que sienten una conexión profunda con un animal, ya sea a nivel espiritual, psicológico o identitario.

Asimismo, la iniciativa subraya que toda la población puede acercarse a recibir las dosis correspondientes en hospitales y centros sanitarios distribuidos en el territorio provincial. “Podés completar tu Calendario de vacunación en todos los Centros de salud y Hospitales de la provincia”, señala el comunicado, con el objetivo de fomentar la responsabilidad colectiva.

Desde el área de Salud de la provincia señalaron que las inmunizaciones se brindan sin costo, no exigen prescripción médica previa y están disponibles tanto en hospitales estatales como en centros de atención primaria. Únicamente se debe presentar la libreta de vacunación para constatar qué aplicaciones corresponden de acuerdo con la edad o el momento del calendario.

Reacciones divididas: humor, apoyo y fuertes críticas

La difusión en redes se dio de forma casi instantánea. Así como hubo quienes replicaron el mensaje en clave irónica, también aparecieron voces críticas que manifestaron malestar y alerta por la perspectiva adoptada.

A través de Instagram, la pediatra Lucía Paglieri puso en duda el registro comunicacional empleado por la cartera sanitaria: “Como pediatra me parece muy inapropiado usar este discurso, una gran falta de consideración a un problema real que pueden estar atravesando niños, niñas, adolescentes y familias. Se necesita una revisión del tema antes de usar estos discursos, mucho más siendo un ministerio que llega con peso a mucha gente”.

En sintonía con esas objeciones, Agustina Villarruel también expresó su desacuerdo: “Me parece una falta de respeto ante la falta de políticas públicas en materia de salud mental”.

Los cuestionamientos incluso surgieron desde el propio ámbito sanitario. Laura Menquinez, integrante del sistema de Salud Pública, manifestó: “Como colaboradora directa de vacunación me parece una tomada de pelo… muy poco serio”.

De todos modos, la propuesta también encontró respaldo. Carla Nerina Pollo destacó el enfoque adoptado: “Me encantó, la mejor manera de llegar a todos los públicos”.

Entre las reacciones que más circularon estuvo la de Yamir Comolay, quien señaló: “Creí que era un meme, pero es posta. Entiendo que aprovechen la tendencia para promover la vacunación. ¡Excelente! Son personas. No coincido para nada con aquellas personas que se indignan”.

Otros eligieron un tono irónico. Fue el caso de Lucrecia Romero, que lanzó: “¿Los vacunan los médicos o los veterinarios?”. A ese tipo de intervenciones se sumaron mensajes humorísticos como: “¿Exijo un aumento para el equipo de marketing?”, “¿Para cuándo la jornada de castración therian?”.

Algunos therians adoptan comportamientos, expresiones o estéticas asociadas a ese animal.

También hubo quienes marcaron su desacuerdo, como Greta Erbin: “Está bien acercarse a la gente, pero hay límites. Tampoco te vas a poner a este nivel de estupidez”.

¿Qué son los therians?

El movimiento therian forma parte de una subcultura que lleva tiempo presente, aunque en los últimos meses adquirió mayor visibilidad a partir de su difusión en redes sociales. Se trata de individuos que manifiestan un vínculo intenso con un animal, ya sea desde lo emocional, simbólico o en términos de identidad.

En ciertos casos, incorporan gestos, actitudes o elementos estéticos relacionados con ese animal, sin que esto implique una mutación física ni responda a una categoría clínica.

Para muchos, esta manera de identificarse funciona como una vía de autoconocimiento o como una forma de integración dentro de una comunidad, sobre todo entre adolescentes y jóvenes que interactúan en entornos digitales.

Una campaña polémica, pero con un objetivo claro

Al margen de las controversias generadas, desde el Ministerio de Salud de Neuquén apuntan a reforzar una idea principal: la importancia de la vacunación como método fundamental para prevenir enfermedades, en línea con las campañas impulsadas a nivel nacional.

En la Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye aplicaciones gratuitas y obligatorias destinadas a todas las franjas etarias, desde la niñez y la adolescencia hasta personas gestantes, adultos y mayores de 65 años.

En ese contexto, y mientras gran parte de la conversación pública giraba en torno a los therians, la astrología o los llamados “shifts” animales, la provincia optó por insertarse en ese intercambio con un mensaje que —más allá de la polémica— busca instalar en agenda un tema central: el cuidado sanitario y la prevención.