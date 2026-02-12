jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 10:50
Sociedad.

¿Dónde surgió el fenómeno Therian?

Esta tendencia se difundió en varios países y llegó a Argentina. Conocé el origen del fenómeno Therian, qué lo motiva y por qué genera opiniones divididas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué significa ser un therian.

Qué significa ser un therian.

El fenómeno therian se ha manifestado en diferentes provincias del país como Córdoba, Buenos Aires, Posadas o Mendoza. Se trata de personas que se visten y actúan como perros, interactuando, jugando, saltando e incluso ladrando. Estas reuniones no se limitan al momento de encuentro.

Lee además
Therian en Jujuy. 
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad
Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian.
Sociedad.

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Tras la actividad, cada participante vuelve a su vida cotidiana “en cuatro patas”. Esta práctica, cada vez más popular en Argentina, refleja la creciente tendencia therian.

Dónde surgió el fenómeno Therian.

"Therian", un fenómeno que nació en los 90

El concepto tiene su origen en la década de 1990, cuando ciertos grupos de personas se identificaban como elfos. De esa experiencia surgió el término otherkin, que luego dio paso a therian, usado para describir a quienes se sienten parcialmente animales. Esto difiere de los furries, quienes usan disfraces como parte del cosplay, mientras que los therians mantienen una conexión profunda y personal con la especie que sienten representar.

Los miembros de esta comunidad realmente experimentan esa identidad. Muchos comenzaron desde niños, convencidos de poseer extremidades inexistentes como orejas, colas o incluso hocicos. Hasta ahora, los therians registrados corresponden principalmente a mamíferos, siendo los más frecuentes perros, gatos, zorros y animales similares.

El concepto tiene su origen en la década de 1990, cuando ciertos grupos de personas se identificaban como elfos.

La comunidad creció tanto que ahora cuenta con un foro en línea donde los miembros explican a los recién llegados qué significa identificarse como therian. “Algunos therians desconocen las causas de su identificación como no humanos, pero es bien sabido y aceptado que la teriantropía en sí misma no es una elección.

También se acepta que un therian no puede elegir su teriotipo. Muchos therians (aunque no todos) se identifican con animales que viven actualmente, aunque no es raro encontrar teriantropos que se identifican con animales extintos (paleoterios), criaturas ficticias (fictorios) o incluso animales considerados míticos (teriomíticos)”, detalla la Wiki Therian.

Los miembros de esta comunidad realmente experimentan esa identidad.

La historia de los therian

Aunque la popularidad de esta práctica se consolidó en los años 90 y ha retomado fuerza en la actualidad, el concepto de terios tiene raíces mucho más antiguas. Se trata de una creencia histórica sobre seres humanos con características animales y conexiones con la mitología.

Los griegos crearon el término ther, que se traduce como “bestia salvaje”, y anthropos, que significa “humano”. De la combinación de ambos surgió la palabra theriántropo, de la cual deriva la abreviatura moderna therian.

Antes del auge de los chats en línea, quienes se sentían identificados con animales permanecían mayormente aislados, hasta que las salas de conversación en Internet posibilitaron la creación de comunidades centradas en furries y therians, según un artículo del New York Post de 2023, que destacó la viralidad de la historia de Toco, un japonés que adopta la vida de un perro collie.

Qué son los Therians.

Según un reporte citado por el mismo medio de la organización IARP, los niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales no difieren significativamente entre furries o therians y la población general. De igual manera, “los peludos tampoco tendrían más probabilidades de haber sido diagnosticados con [TDAH], de haber recibido medicación psicotrópica o de haber sido diagnosticados con una condición médica” entre quienes forman parte de estas comunidades.

Estos hallazgos coinciden con otros datos que muestran que los furries no tienen más probabilidades de experimentar fantasías disfuncionales o delirios que los no furries”, señalaron.

Es importante subrayar que, hasta el momento, no se han llevado a cabo investigaciones capaces de establecer si los therians padecen algún trastorno psicológico.

Es importante subrayar que, hasta el momento, no se han llevado a cabo investigaciones capaces de establecer si los therians padecen algún trastorno psicológico.

Por ello, no se los clasifica como tal, considerándose su forma de identificarse y actuar como un modo de vida alternativo, ya que la mayoría no distorsiona la realidad ni genera perjuicio a otras personas.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Personas que se sienten animales se juntan en Jujuy: de qué se trata el encuentro Therian

Albahaca siempre verde: los secretos para cuidarla y que dure todo el Carnaval

Lo que se lee ahora
Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con dispositivos en el aula
Educación.

Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel