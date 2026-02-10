miércoles 11 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 20:16
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Hoy se realizó en Jujuy el primer encuentro de Therian. La primera en llegar contó que "fue espiritual" sentirse así y sus papás la aceptaron.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Therian en Jujuy.&nbsp;

Therian en Jujuy. 

En las últimas semanas la identidad Therian se volvió tendencia en redes sociales: personas que se identifican parcial o espiritualmente con un animal. En este contexto, la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy fue escenario de un encuentro que despertó intriga entre vecinos y jóvenes que se acercaron “a ver de qué se trataba”.

El movimiento atrajo a cientos de curiosos, muchos de ellos influenciados por videos virales de Buenos Aires y otras ciudades. “Lo vi en redes sociales, se hizo muy viral en todo el país, más en Buenos Aires”, contó una chica que se acercó a observar.

Voces de la plaza: curiosidad, respeto y críticas

Entre quienes se acercaron, hubo opiniones para todos los gustos. Algunas personas se mostraron abiertas, otras sorprendidas y algunas críticas:

  • Se identifica como un animal”, dijo una joven que participó de la encuesta. “A mí me gustaría personificarme con una abeja o un gato”.

  • “Capaz es funable mi comentario, pero me parece un poco raro. Igual cada uno tiene libertad de ser lo que quiera, aunque hay quienes llegan demasiado lejos”, opinó otro joven.

  • “Es bastante raro, pero habrá que adaptarse”, sumó un chico.

  • “Si ellos se sienten identificados así, está bien. No vamos a juzgar”, expresó una joven que fue por curiosidad.

  • “Mucha gente vino porque se sorprendió; esto suele verse en el Barrio Chino de Buenos Aires”, comentó otro joven.

Preocupación por amenazas y llamados a no la violencia

Durante la jornada también hubo personas que manifestaron temor por amenazas previas en redes contra quienes se identifican como Therian.

“Vinimos a curiosear y a acompañar. Nos asustamos porque hubo amenazas de que los iban a golpear. No nos parece la violencia”, dijo una mujer mayor que se acercó a la plaza.

Desde la organización informal del encuentro, el pedido fue claro: expresión sin agresiones y respeto por las identidades.

La palabra de la única Therian que asistió

La joven que se presentó como Therian habló con Canal 4 y aseguró que su vivencia no es una moda de redes:

Esto debería ser aceptado, como decirle a mamá ‘mirá, soy trans’. Para mí fue algo espiritual, no por influencia de las redes. Mis papás me aceptaron así”.

También contó que la máscara que usó la hizo ella misma en su casa y valoró la convocatoria: “La gente que está acá alrededor está bien que tenga la mente abierta, no como los haters”.

Un fenómeno que abre debate en Jujuy

El encuentro dejó en evidencia que, aunque la movida Therian es minoritaria en Jujuy, el fenómeno ya llegó a la provincia de la mano de las redes sociales. Genera curiosidad, debate sobre identidades y, sobre todo, plantea la necesidad de convivir con las diferencias sin violencia.

