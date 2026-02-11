miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 17:23
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Tras el encuentro de jóvenes therian en Jujuy, una psicóloga explicó qué significa este fenómeno y cuándo los padres deberían consultar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En Córdoba una madre denunció que su hija fue atacada por un joven therian.
Lee además
Encuentro Therian.
Plaza Belgrano.

Personas que se sienten animales se juntan en Jujuy: de qué se trata el encuentro Therian
Therian en Jujuy. 
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Para comprender de qué se trata y qué deben tener en cuenta las familias, TodoJujuy dialogó con la psicóloga Anabela Cerventi, quien explicó que la llamada terianthropía no es un invento reciente. “Existe desde el principio de los seres humanos”, señaló, y recordó que en los mitos griegos ya aparecían figuras con rasgos animales, como el minotauro. También mencionó que en tribus originarias los líderes se identificaban con animales fuertes antes de ir a la batalla o a la caza.

Lo novedoso, aclaró, no es la identificación simbólica sino el contexto actual. “Ahora toma otra visibilidad con las redes sociales”, precisó la psicóloga consultada en Jujuy

Adolescencia, pertenencia y comunidad

Según Cerventi, no todos los jóvenes que se identifican como therian lo hacen por las mismas razones. En algunos casos puede tratarse de chicos que han atravesado situaciones de exclusión o bullying y encuentran allí un grupo de sostén. “En muchos casos son chicos que han sufrido bullying y que encuentran en esa forma de expresión una comunidad, como en su época fueron las tribus urbanas”, explicó.

También advirtió que hoy hay un componente performativo que no puede ignorarse. “Todo lo que hacen lo transmiten”, dijo en relación a la exposición en redes, y marcó una diferencia clave: “Eso no lo hacen los animales”.

La especialista remarcó que la adolescencia es, en sí misma, una etapa de búsqueda. “La crisis que se resuelve durante la adolescencia es la crisis de identidad”, sostuvo. En ese proceso, adoptar estéticas o discursos puede formar parte de la construcción personal, algo que en muchos casos se redefine con el tiempo.

Encuentro Therian.
Encuentro Therian.

Encuentro Therian.

Cuando se cruzan los límites

El debate tomó mayor fuerza tras conocerse un caso en Córdoba donde una adolescente fue mordida por otro joven que se identifica como therian. Para Cerventi, allí ya no se trata solo de identidad o expresión simbólica. “Ahí ya hablamos de no respetar los límites personales, de avasallar sobre un otro”, afirmó. Y fue contundente al señalar que "eso no se admite ni para animales ni para humanos".

En este punto aparece un concepto central en su análisis sobre los constructos sociales básicos. Son aquellas normas de convivencia que se transmiten en la crianza y permiten vivir en sociedad. “Entender que no se sale sin ropa a la calle, pedir permiso al entrar a algún lugar… son nociones de ciudadanía”, explicó. Si esos límites comienzan a desdibujarse, hay que prestar atención. “Algo está fallando en la transmisión de eso”, advirtió.

Una madre denunció que su hija de 14 años fue mordida por un joven therian.

Para la psicóloga, no corresponde patologizar automáticamente a todos los adolescentes que se identifican como therian. “Algunos tal vez sí, otros no. Cada caso habría que analizarlo individualmente”, aclaró.

Sin embargo, marcó un criterio claro para las familias, cuando esta actitud empieza a interferir en la vida cotidiana, afecta la autonomía o implica conductas de riesgo, es momento de consultar. Por ejemplo, advirtió que pasar largas horas con las manos en el suelo o en la vía pública puede exponer a lesiones o infecciones. “Cuando empieza a interferir en la vida cotidiana o le quita autonomía, ahí conviene consultar”, resumió.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensan los jujeños

Embed - ENCUENTRO THERIAN EN JUJUY: ¿Qué dice la gente y los Therian?

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Personas que se sienten animales se juntan en Jujuy: de qué se trata el encuentro Therian

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?

Snacks de pastel de zanahoria: una receta saludable para cualquier momento

Lo que se lee ahora
Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian. video
Sociedad.

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel