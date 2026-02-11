Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

El fenómeno therian tuvo visibilidad en Jujuy tras un encuentro que reunió a jóvenes que aseguran sentirse conectados con un animal como parte de su identidad psicológica o espiritual. No fueron muchos, pero sí llamó la atención la cantidad de personas que se acercaron a observar y preguntar.

Para comprender de qué se trata y qué deben tener en cuenta las familias, TodoJujuy dialogó con la psicóloga Anabela Cerventi, quien explicó que la llamada terianthropía no es un invento reciente. “Existe desde el principio de los seres humanos” , señaló, y recordó que en los mitos griegos ya aparecían figuras con rasgos animales, como el minotauro. También mencionó que en tribus originarias los líderes se identificaban con animales fuertes antes de ir a la batalla o a la caza.

Lo novedoso, aclaró, no es la identificación simbólica sino el contexto actual. “Ahora toma otra visibilidad con las redes sociales”, precisó la psicóloga consultada en Jujuy

Según Cerventi, no todos los jóvenes que se identifican como therian lo hacen por las mismas razones. En algunos casos puede tratarse de chicos que han atravesado situaciones de exclusión o bullying y encuentran allí un grupo de sostén. “En muchos casos son chicos que han sufrido bullying y que encuentran en esa forma de expresión una comunidad, como en su época fueron las tribus urbanas”, explicó.

También advirtió que hoy hay un componente performativo que no puede ignorarse. “Todo lo que hacen lo transmiten”, dijo en relación a la exposición en redes, y marcó una diferencia clave: “Eso no lo hacen los animales”.

La especialista remarcó que la adolescencia es, en sí misma, una etapa de búsqueda. “La crisis que se resuelve durante la adolescencia es la crisis de identidad”, sostuvo. En ese proceso, adoptar estéticas o discursos puede formar parte de la construcción personal, algo que en muchos casos se redefine con el tiempo.

Cuando se cruzan los límites

El debate tomó mayor fuerza tras conocerse un caso en Córdoba donde una adolescente fue mordida por otro joven que se identifica como therian. Para Cerventi, allí ya no se trata solo de identidad o expresión simbólica. “Ahí ya hablamos de no respetar los límites personales, de avasallar sobre un otro”, afirmó. Y fue contundente al señalar que "eso no se admite ni para animales ni para humanos".

En este punto aparece un concepto central en su análisis sobre los constructos sociales básicos. Son aquellas normas de convivencia que se transmiten en la crianza y permiten vivir en sociedad. “Entender que no se sale sin ropa a la calle, pedir permiso al entrar a algún lugar… son nociones de ciudadanía”, explicó. Si esos límites comienzan a desdibujarse, hay que prestar atención. “Algo está fallando en la transmisión de eso”, advirtió.

Para la psicóloga, no corresponde patologizar automáticamente a todos los adolescentes que se identifican como therian. “Algunos tal vez sí, otros no. Cada caso habría que analizarlo individualmente”, aclaró.

Sin embargo, marcó un criterio claro para las familias, cuando esta actitud empieza a interferir en la vida cotidiana, afecta la autonomía o implica conductas de riesgo, es momento de consultar. Por ejemplo, advirtió que pasar largas horas con las manos en el suelo o en la vía pública puede exponer a lesiones o infecciones. “Cuando empieza a interferir en la vida cotidiana o le quita autonomía, ahí conviene consultar”, resumió.

