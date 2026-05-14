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14 de mayo de 2026 - 13:59
Jujuy.

La Feria Campesina de las Cuatro Regiones volvió a la Vieja Estación

La segunda edición de la Feria Campesina de las Cuatro Regiones se desarrollará hoy y mañana viernes en la Vieja Estación de 8 a 20hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Feria en la Vieja estación (2)
Feria en la Vieja estación (3)
Feria en la Vieja estación (1)

La segunda edición de la Feria Campesina de las Cuatro Regiones se lleva adelante en la Vieja Estación, Centro Cultural Manuel Belgrano, con dos jornadas de productor regionales. Con la presencia de los productores, artesanos y emprendedores de distintos puntos de Jujuy, la feria abre sus puertas jueves 14 y viernes 15 de mayo de 8 a 20hs. La propuesta reúne alimentos frescos, productos regionales, tejidos, carnes, artesanías y elaboraciones hechas por manos jujeñas.

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Nelson Castillo, integrante del Movimiento Indígena Pucará, destacó que se trata de la segunda edición del año y remarcó la buena convocatoria desde las primeras horas. “La verdad que muy bien, muy agradecido a toda la comunidad, porque desde la mañana vienen todos los vecinos y vecinas porque saben que acá van a encontrar todo lo que buscan”, expresó.

Feria en la Vieja estación (3)
La Feria de las 4 Regiones se realiza este jueves 14 y viernes 15 de mayo, de 8 a 20 horas, en la Vieja Estaci&oacute;n, Centro Cultural Manuel Belgrano

La Feria de las 4 Regiones se realiza este jueves 14 y viernes 15 de mayo, de 8 a 20 horas, en la Vieja Estación, Centro Cultural Manuel Belgrano

Productos de las cuatro regiones de Jujuy

La feria concentra una amplia variedad de productos provenientes de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas. Según explicó Castillo, quienes buscan verduras pueden encontrar producción de Humahuaca, Huacalera y Maimará, además de alimentos llegados desde Aguas Calientes, Perico y Fraile Pintado.

En esta época del año también se suma una fuerte presencia de frutas cítricas y productos propios de la temporada invernal. “han traído naranja, mandarina, limones. Han traído chirimoya y otros productos más que seguramente la gente conoce, todo directamente desde Palma Sola y de Yuto”, señaló.

Además, la feria incluye tejidos realizados por artesanas de la Puna y la Quebrada. “Ahora en esta época invernal, que es muy importante para todos, también están todos los tejidos que hacen nuestras hermanas de allá de la Puna y la Quebrada. Hay diseños muy lindos”, destacó.

Feria en la Vieja estación (1)
La Feria de las 4 Regiones se realiza este jueves 14 y viernes 15 de mayo, de 8 a 20 horas, en la Vieja Estaci&oacute;n, Centro Cultural Manuel Belgrano

La Feria de las 4 Regiones se realiza este jueves 14 y viernes 15 de mayo, de 8 a 20 horas, en la Vieja Estación, Centro Cultural Manuel Belgrano

Cambiaron los hábitos de compra

Castillo aseguró que la feria mantiene una buena respuesta del público, aunque reconoció que la situación económica modificó la forma de comprar de muchas familias.

A nosotros nos va muy bien, no podemos decir que no, porque los jujeños y las jujeñas saben que cuando vienen a esta feria campesina encuentran productos elaborados directamente por hermanos productores, artesanos y emprendedores”, indicó.

Sin embargo, también explicó que el consumo cambió. “La gente ha cambiado el consumo. La realidad económica y social ha golpeado a todos”, afirmó.

Como ejemplo, contó que antes muchas personas compraban en mayor cantidad, mientras que ahora eligen llevar menos. “Antes te llevaban dos paquetes de zanahorias, ahora se llevan uno. O se llevan por kilo. Antes se llevaban por kilos, por cajones, por jaula, y la realidad económica ha hecho que muchos tengamos que cambiar eso”, sostuvo.

Del productor al consumidor

Uno de los puntos centrales de la feria es el contacto directo entre productores y consumidores. Para Castillo, ese vínculo permite que las familias accedan a productos de distintas regiones sin tener que viajar.

Lo más importante que decimos nosotros es que si el jujeño quiere comer un queso de Abra Pampa o un queso de Humahuaca, no hace falta que se vaya. Ellos vienen y seguramente van a encontrar algún productor que va a tener ese producto”, explicó.

También mencionó que quienes buscan carne de cordero, carne de llama, artesanías, marroquinería o regalos para fechas especiales pueden encontrar distintas opciones en el mismo espacio.

Esta feria campesina se ha convertido prácticamente en un mercado. A diferencia de los mercados que están en la ciudad, todo lo que vas a encontrar está hecho por manos jujeñas, por productores y artesanos, y eso es lo valorado que tenemos nosotros”, remarcó.

Una feria con identidad jujeña

La Feria de las 4 Regiones no solo funciona como un espacio de comercialización, sino también como un punto de encuentro entre el campo y la ciudad. La propuesta permite visibilizar el trabajo de comunidades, productores familiares, artesanos y emprendedores que llegan desde distintos puntos de la provincia.

Con frutas, verduras, quesos, carnes regionales, tejidos y productos artesanales, la Vieja Estación vuelve a convertirse en un espacio para comprar productos jujeños y acompañar a quienes producen directamente en territorio.

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