Piojos en las escuelas: un estudio reveló que 3 de cada 10 chicos se contagian al menos una vez por año

Los piojos vuelven a instalarse como una preocupación frecuente en escuelas y hogares. Un estudio realizado en España reveló que el 30,4% de los niños de entre 6 y 7 años sufrió al menos una infestación durante el último año. La investigación, impulsada por especialistas en parasitología y salud pública , también identificó cuáles son los principales factores de contagio y desmontó creencias muy extendidas sobre estos parásitos.

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La investigación se realizó en colegios de Valencia y contó con la participación de especialistas de la Universidad de Valencia, el Instituto de Salud Carlos III y otros organismos científicos vinculados al área de enfermedades infecciosas.

Los resultados mostraron una elevada presencia de pediculosis, nombre que recibe la infestación por piojos, entre niños en edad escolar. Los especialistas analizaron casos en alumnos de 6 y 7 años y detectaron que casi uno de cada tres había tenido piojos durante los últimos doce meses.

El trabajo también expuso las dificultades que existen para investigar el tema debido al estigma social que todavía rodea a los contagios .

El estigma dificulta la prevención

Los investigadores señalaron que muchas familias y escuelas rechazaron participar del estudio pese al respaldo de organismos oficiales y entidades científicas.

Según explicaron, todavía persiste la idea equivocada de que los piojos están relacionados con la falta de higiene, algo que los expertos descartaron completamente.

La catedrática de Parasitología Adela Valero sostuvo que cualquier persona puede contraer piojos, incluso si mantiene hábitos estrictos de limpieza. Además, remarcó que ocultar los contagios favorece la propagación en escuelas, hogares y grupos de juego.

Cómo se transmiten los piojos

Los especialistas insistieron en que el contagio ocurre principalmente por contacto directo entre cabellos. Los piojos no saltan ni vuelan, y tampoco se transmiten a través del agua de las piscinas.

El estudio detectó una mayor frecuencia de infestaciones en niñas, especialmente por el uso de pelo largo y suelto, aunque aclararon que cualquier menor puede contagiarse.

También observaron más casos en hogares numerosos o en familias donde ya existieron infestaciones previas.

Los investigadores explicaron que situaciones cotidianas como jugar, abrazarse o compartir tiempo muy cerca facilitan el paso de los parásitos de una cabeza a otra.

Qué tratamientos recomiendan los especialistas

Los expertos remarcaron que la detección temprana resulta clave para controlar la pediculosis. Recomendaron revisar el cabello de los niños de manera periódica y actuar rápidamente ante cualquier aviso escolar.

Entre los tratamientos más utilizados aparecen productos con permetrina y otros elaborados con siliconas que actúan sobre los piojos adultos.

Además, señalaron que la liendrera continúa siendo una herramienta fundamental para retirar huevos y restos de parásitos del cabello.

Los especialistas también advirtieron sobre errores frecuentes, como usar tratamientos preventivos sin necesidad o aplicar mal los productos.

El debate sobre la resistencia a los tratamientos

Otro de los puntos que analizó el estudio fue la posible resistencia de los piojos a ciertos insecticidas tradicionales.

Aunque todavía no existen conclusiones definitivas, algunos investigadores detectaron mutaciones genéticas en piojos que podrían reducir la efectividad de tratamientos clásicos como la permetrina.

Sin embargo, especialistas aclararon que en muchos casos los problemas aparecen por aplicaciones incorrectas o por no repetir el tratamiento dentro de los plazos indicados.