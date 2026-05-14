jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 12:08
Sociedad.

Piojos en las escuelas: un estudio reveló que 3 de cada 10 chicos se contagian al menos una vez por año

La investigación detectó alta circulación de piojos en escolares y derribó mitos sobre higiene y contagio

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Piojos en las escuelas: un estudio reveló que 3 de cada 10 chicos se contagian al menos una vez por año

Piojos en las escuelas: un estudio reveló que 3 de cada 10 chicos se contagian al menos una vez por año

Los piojos vuelven a instalarse como una preocupación frecuente en escuelas y hogares. Un estudio realizado en España reveló que el 30,4% de los niños de entre 6 y 7 años sufrió al menos una infestación durante el último año. La investigación, impulsada por especialistas en parasitología y salud pública, también identificó cuáles son los principales factores de contagio y desmontó creencias muy extendidas sobre estos parásitos.

Lee además
Aunque puede que este sueño cause sensaciones desagradables podría ser una buena señal.
Sociedad.

Soñar con piojos: ¿Qué revela la psicología sobre el significado de estos sueños?
una mujer intento matar una cucaracha con un lanzallamas y provoco una tragedia
Viral.

Una mujer intentó matar una cucaracha con un lanzallamas y provocó una tragedia

Un problema frecuente en las aulas

La investigación se realizó en colegios de Valencia y contó con la participación de especialistas de la Universidad de Valencia, el Instituto de Salud Carlos III y otros organismos científicos vinculados al área de enfermedades infecciosas.

Los resultados mostraron una elevada presencia de pediculosis, nombre que recibe la infestación por piojos, entre niños en edad escolar. Los especialistas analizaron casos en alumnos de 6 y 7 años y detectaron que casi uno de cada tres había tenido piojos durante los últimos doce meses.

El trabajo también expuso las dificultades que existen para investigar el tema debido al estigma social que todavía rodea a los contagios.

El estigma dificulta la prevención

Los investigadores señalaron que muchas familias y escuelas rechazaron participar del estudio pese al respaldo de organismos oficiales y entidades científicas.

Según explicaron, todavía persiste la idea equivocada de que los piojos están relacionados con la falta de higiene, algo que los expertos descartaron completamente.

La catedrática de Parasitología Adela Valero sostuvo que cualquier persona puede contraer piojos, incluso si mantiene hábitos estrictos de limpieza. Además, remarcó que ocultar los contagios favorece la propagación en escuelas, hogares y grupos de juego.

Cómo se transmiten los piojos

Los especialistas insistieron en que el contagio ocurre principalmente por contacto directo entre cabellos. Los piojos no saltan ni vuelan, y tampoco se transmiten a través del agua de las piscinas.

El estudio detectó una mayor frecuencia de infestaciones en niñas, especialmente por el uso de pelo largo y suelto, aunque aclararon que cualquier menor puede contagiarse.

También observaron más casos en hogares numerosos o en familias donde ya existieron infestaciones previas.

Los investigadores explicaron que situaciones cotidianas como jugar, abrazarse o compartir tiempo muy cerca facilitan el paso de los parásitos de una cabeza a otra.

Qué tratamientos recomiendan los especialistas

Los expertos remarcaron que la detección temprana resulta clave para controlar la pediculosis. Recomendaron revisar el cabello de los niños de manera periódica y actuar rápidamente ante cualquier aviso escolar.

Entre los tratamientos más utilizados aparecen productos con permetrina y otros elaborados con siliconas que actúan sobre los piojos adultos.

Además, señalaron que la liendrera continúa siendo una herramienta fundamental para retirar huevos y restos de parásitos del cabello.

Los especialistas también advirtieron sobre errores frecuentes, como usar tratamientos preventivos sin necesidad o aplicar mal los productos.

El debate sobre la resistencia a los tratamientos

Otro de los puntos que analizó el estudio fue la posible resistencia de los piojos a ciertos insecticidas tradicionales.

Aunque todavía no existen conclusiones definitivas, algunos investigadores detectaron mutaciones genéticas en piojos que podrían reducir la efectividad de tratamientos clásicos como la permetrina.

Sin embargo, especialistas aclararon que en muchos casos los problemas aparecen por aplicaciones incorrectas o por no repetir el tratamiento dentro de los plazos indicados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Soñar con piojos: ¿Qué revela la psicología sobre el significado de estos sueños?

Una mujer intentó matar una cucaracha con un lanzallamas y provocó una tragedia

El truco para mantener las cucarachas fuera de tu hogar sin gastar en químicos

Polémica por el hantavirus: revelan qué otras enfermedades pueden transmitir las ratas

La Feria Campesina de las Cuatro Regiones volvió a la Vieja Estación

Lo que se lee ahora
Un nene cordobés festejó su cumpleaños con temática de San Martín y es viral.
Sociedad.

Un nene cordobés celebró su cumpleaños con San Martín como protagonista y fue viral

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Jujeña detenida en Tucumán
País.

La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Accidente fatal en Ruta 66: piden prisión preventiva por "peligro de fuga"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel