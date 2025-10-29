miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 07:13
Una mujer intentó matar una cucaracha con un lanzallamas y provocó una tragedia

Un extraño intento de erradicar una cucaracha provocó un incendio mortal en Corea del Sur: una mujer falleció y varias personas sufrieron heridas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
05viralCUCALANZALLAMAS

Un episodio que comenzó como un simple intento de matar una cucaracha terminó en un desastre en Osan, localidad ubicada a 35 kilómetros al sur de Seúl, Corea del Sur. Una mujer, al intentar deshacerse del insecto utilizando un “lanzallamas” improvisado fabricado con un aerosol inflamable y un encendedor.

Esta estrategia implementada por la protagonista del hecho provocó un incendio que consumió por completo un edificio de cinco pisos y provocó una muerte.

El incendio comenzó por un método peligroso y viral

Una mujer intentó matar una cucaracha con un lanzallamas casero y terminó provocando una tragedia en un edificio.

El método que ya había utilizado la mujer y terminó en tragedia

El incidente se produjo alrededor de las 5 de la mañana del lunes, cuando la vecina, quien ya había utilizado ese método anteriormente, dirigió su lanzallamas casero hacia la cucaracha dentro de su departamento. La situación se descontroló: la cama y un montón de basura se incendiaron, y las llamas se extendieron con rapidez por todo el edificio.

En el quinto piso residía una pareja con su bebé de dos meses. Al percatarse del humo denso que bloqueaba la escalera, tomaron una medida desesperada: pasaron al niño por la ventana hacia el edificio contiguo, ubicado a menos de un metro de distancia.

La mujer provocó un incendio fatal al querer matar una cucaracha.

Una huida desesperada y un final trágico

El hombre consiguió subir y salir por la ventana, mientras que su pareja, una mujer de aproximadamente 30 años, se precipitó al vacío al intentar alcanzarlo. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció cinco horas más tarde.

Otras ocho personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo, aunque el bebé logró salvarse. Los bomberos lograron sofocar las llamas en un lapso de 40 minutos.

La responsable podría enfrentar cargos por negligencia

Una mujer quiso matar una cucaracha con un lanzallamas casero y terminó provocando una tragedia en un edificio.

Las fuerzas de seguridad locales indicaron que la mujer responsable del incendio podría enfrentar cargos por negligencia con consecuencias fatales. Tanto las autoridades como los bomberos alertaron sobre los riesgos de emplear sustancias altamente inflamables para eliminar insectos, una práctica que se ha popularizado en plataformas digitales y que ya ha provocado otros accidentes graves.

No es la primera vez: antecedentes en Australia

En 2018, un hombre en Queensland, Australia, sufrió un accidente similar al intentar eliminar cucarachas con un lanzallamas improvisado, provocando la explosión de una sección de su vivienda. La detonación le causó lesiones en la cabeza y en una mano, además de dañar seriamente paredes y ventanas. Las autoridades enfatizaron que los envases de aerosoles incluyen advertencias claras sobre no acercarlos a fuentes de fuego.

