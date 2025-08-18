El truco para eliminar las cucarachas de tu casa con un ingrediente del estofado

Los insectos domésticos representan un problema recurrente, especialmente las cucarachas, que aparecen constantemente y afectan la higiene del hogar. Sin embargo, hay un método efectivo para eliminarlas por completo. La solución es el laurel, cuya concentración de eugenol y otros aceites esenciales desprende un olor desagradable para los insectos.
De esa forma, se puede mantenerlos alejados de tu hogar. Esta hoja aromática es comúnmente utilizada para sazonar guisos y estofados.
Los insectos en el hogar suelen ser un gran dolor de cabeza, sobre todo las cucarachas.
El consejo de Paola, experta en remedios a base hierbas, para espantar las cucarachas
Así lo detalló Paola, una joven mexicana especializada en remedios a base de hierbas. “¿Sabías que las hojas de laurel pueden ayudarte a ahuyentar cucarachas de forma natural? Simplemente, colocá hojas de laurel en áreas donde suelen aparecer estos insectos y ¡adiós cucarachas!”, compartió en su publicación de TikTok.
“Además, las cucarachas tienen un papel importante en la naturaleza, ya que ayudan a descomponer materia orgánica, contribuyendo al equilibrio ecológico”, añadió.
Dónde poner en casa las hojas de laurel para no tener cucarachas.
A continuación, detalló el modo de uso del laurel. “Vamos a utilizar laurel, puede ser fresco o seco”, indicó, y añadió: “En esta ocasión vamos a usar seco y lo vamos a activar con el mortero. Las hojas de laurel pueden llegar a durar un año con un olor bastante fuerte”.
Explicó que, una vez que el laurel esté triturado y activado, se debe colocar en las zonas donde suelen aparecer las cucarachas. De esta manera, el aroma liberado actuará como repelente y mantendrá a los insectos totalmente alejados.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.