El truco para eliminar las cucarachas de tu casa con un ingrediente del estofado

Los insectos en el hogar suelen ser un gran dolor de cabeza, sobre todo las cucarachas.

Los insectos domésticos representan un problema recurrente, especialmente las cucarachas, que aparecen constantemente y afectan la higiene del hogar. Sin embargo, hay un método efectivo para eliminarlas por completo. La solución es el laurel, cuya concentración de eugenol y otros aceites esenciales desprende un olor desagradable para los insectos.

De esa forma, se puede mantenerlos alejados de tu hogar. Esta hoja aromática es comúnmente utilizada para sazonar guisos y estofados.

Los insectos en el hogar suelen ser un gran dolor de cabeza, sobre todo las cucarachas. El consejo de Paola, experta en remedios a base hierbas, para espantar las cucarachas Así lo detalló Paola, una joven mexicana especializada en remedios a base de hierbas. “¿Sabías que las hojas de laurel pueden ayudarte a ahuyentar cucarachas de forma natural? Simplemente, colocá hojas de laurel en áreas donde suelen aparecer estos insectos y ¡adiós cucarachas!”, compartió en su publicación de TikTok.

“Además, las cucarachas tienen un papel importante en la naturaleza, ya que ayudan a descomponer materia orgánica, contribuyendo al equilibrio ecológico”, añadió.

Dónde poner en casa las hojas de laurel para no tener cucarachas. A continuación, detalló el modo de uso del laurel. “Vamos a utilizar laurel, puede ser fresco o seco”, indicó, y añadió: “En esta ocasión vamos a usar seco y lo vamos a activar con el mortero. Las hojas de laurel pueden llegar a durar un año con un olor bastante fuerte”. Embed #CuidemosElPlaneta #ConsejosNaturales #cucarachas #cucaracha #remediosnaturales #remediosparaelhogar #hojaverdepaola sonido original - Paola Hoja verde @hojaverdepaola ¿Sabías que las hojas de laurel pueden ayudarte a ahuyentar cucarachas de forma natural? Simplemente coloca hojas de laurel en áreas donde suelen aparecer estos insectos y ¡adiós cucarachas! Además, las cucarachas tienen un papel importante en la naturaleza, ya que ayudan a descomponer materia orgánica, contribuyendo al equilibrio ecológico ¡Cuidemos el planeta y mantengamos un hogar libre de plagas de manera sostenible! #HogarSostenible Explicó que, una vez que el laurel esté triturado y activado, se debe colocar en las zonas donde suelen aparecer las cucarachas. De esta manera, el aroma liberado actuará como repelente y mantendrá a los insectos totalmente alejados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







