miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 17:32
El truco de los jardineros para espantar los mosquitos de terrazas y jardines

Estas técnicas permiten proteger la tierra de posibles contaminantes y reducen el riesgo de efectos nocivos sobre las personas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco de los jardineros para que no haya mosquitos en terrazas y jardines.

El truco de los jardineros para que no haya mosquitos en terrazas y jardines.

 

Muchas personas aprovechan los días de descanso para disfrutar de sus terrazas, patios o jardines. No obstante, la presencia de mosquitos puede arruinar estos momentos, ya que no solo resultan molestos al posarse sobre los alimentos, sino que también representan un riesgo por las enfermedades que pueden transmitir.

Esta planta se destaca por su alto contenido de nutrientes.
¿Para qué sirve la Moringa, una planta con alto contenido de nutrientes?
Se recomienda que las plantas estén lejos de equipos que generen calor.
El truco simple para lograr que tus plantas crezcan en invierno

Afortunadamente, existen estrategias naturales y efectivas que jardineros con experiencia utilizan para mantener alejados a los mosquitos, uno de los insectos más irritantes. La ventaja principal de estos métodos es que evitan el uso de químicos que podrían contaminar la tierra o afectar la salud de las personas.

El truco de los jardineros para evitar a los mosquitos.

De este modo, los métodos recomendados por los especialistas permiten disfrutar del jardín en un entorno fresco y agradable. Con un poco de cuidado y constancia, los resultados pueden ser notables.

Cuatro estrategias para mantener los mosquitos a raya

Uno de los pilares fundamentales para controlar la presencia de mosquitos es la prevención. Estos insectos suelen depositar sus huevos en agua estancada, por lo que resulta clave eliminar cualquier acumulación de humedad en el espacio exterior. Macetas, charcos y otros recipientes que puedan retener agua de lluvia se convierten en focos de atención prioritarios.

Los especialistas en jardinería recomiendan drenar o vaciar con frecuencia todos los recipientes donde pueda acumularse agua, sobre todo en los meses más calurosos. Incluso las piscinas inflables, cuando no se utilizan, deberían ser vaciadas o tratadas con productos específicos para impedir que los mosquitos se reproduzcan.

Mosquitos.
Mosquitos.

Mosquitos.

Sin embargo, la prevención va más allá de eliminar el agua estancada. La selección de determinadas plantas puede convertirse en un aliado natural: algunas especies poseen cualidades que actúan como repelentes naturales, ayudando a mantener estos insectos alejados del jardín.

Plantas y orden: aliados naturales contra los mosquitos

Plantas como la citronela, lavanda, romero y albahaca no solo aportan color y fragancia al jardín, sino que también funcionan como repelentes naturales de mosquitos gracias a sus aceites esenciales. Incorporarlas en los espacios al aire libre se presenta como una alternativa eficaz y ecológica, que evita recurrir a químicos que podrían afectar negativamente al entorno.

Del mismo modo, el cuidado de la vegetación es fundamental para limitar los refugios de estos insectos. Mantener un césped bien recortado y arbustos podados no solo embellece el jardín, sino que también disminuye los escondites donde los mosquitos podrían alojarse.

mosquito
La OMS informó que los mosquitos del género Aedes son cada vez frecuentes en zonas del Cono Sur de Sudamérica.

La OMS informó que los mosquitos del género Aedes son cada vez frecuentes en zonas del Cono Sur de Sudamérica.

Una vegetación abundante y desordenada tiende a generar microclimas húmedos que resultan ideales para la reproducción de los mosquitos. Por ello, mantener los espacios verdes limpios y organizados, retirando hojas secas y ramas muertas, es una estrategia clave para disminuir la presencia de plagas.

Mantillo y drenaje: estrategias clave para un jardín libre de insectos

Otra práctica efectiva es la utilización de mantillo alrededor de las plantas, que no solo favorece la salud del jardín, sino que también dificulta la proliferación de insectos. Este material, colocado sobre la tierra, permite conservar la humedad sin causar acumulación de agua. Además, mejora la aireación y el drenaje del suelo, evitando la formación de hábitats propicios para los mosquitos.

El truco de los jardineros para que no haya mosquitos en terrazas y jardines.

Finalmente, es importante destacar que un buen sistema de drenaje resulta esencial para impedir la aparición de criaderos de mosquitos. La acumulación de agua estancada favorece la formación de charcos, que se convierten en un imán para estos insectos.

Para prevenirlo, se aconseja implementar soluciones de drenaje en los espacios exteriores. Estas no solo permiten que el agua circule correctamente, sino que además protegen la salud de las plantas al evitar que el suelo permanezca encharcado.

