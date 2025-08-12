martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 11:15
Medioambiente.

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

De la mano de GIRSU, la provincia contará con una nueva planta que transformará residuos orgánicos en energía eléctrica. Será pionera en todo el NOA.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

La provincia de Jujuy avanza en su compromiso con la transición energética y la gestión integral de residuos con la puesta en marcha de una planta de biogás que se construirá en el Centro Ambiental Jujuy (CAJ). El proyecto, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático a través de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU, será un modelo de referencia en el noroeste argentino.

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos
Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

Energía limpia a partir de residuos orgánicos

La planta aprovechará residuos orgánicos para la generación de 0,5 MW de potencia eléctrica, lo que representa una producción neta estimada de 4.100 MWh al año. Esta energía será inyectada a la red provincial de EJESA y también abastecerá las instalaciones del propio Centro Ambiental.

Entre los sustratos que se procesarán se encuentran residuos de mercados, supermercados, industrias cárnicas y agrícolas, recolectados de manera diferenciada para garantizar un tratamiento eficiente. El diseño contempla fases de higienización, homogeneización, digestión anaeróbica y generación de energía eléctrica y térmica, con subproductos como biogás, calor y biofertilizantes.

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos
Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

Un hito para la provincia y el proyecto GIRSU

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, destacó que la planta “se nutrirá con varias corrientes de residuos orgánicos, generando energía para el Centro Ambiental y para la red local”. Asimismo, remarcó que “representa un hito para la provincia y para el proyecto que cogestionamos junto al Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea, porque permitirá aprovechar una corriente de residuos que hoy no tiene tratamiento”.

Factibilidad ambiental y cronograma de obra

El proyecto cuenta con factibilidad ambiental aprobada, tras un Estudio de Impacto Social y Ambiental y una audiencia pública realizada en noviembre de 2024. Al estar ubicada dentro del predio del CAJ, no requirió reasentamientos ni afectó actividades económicas locales.

La apertura de sobres de la Licitación Pública Internacional está prevista para el 21 de agosto, y la construcción se estima en 12 meses, con 24 meses adicionales para puesta en servicio, capacitación y asistencia técnica al sistema GIRSU.

Compromiso con la economía circular

Con esta iniciativa, Jujuy se posiciona como líder regional en energías renovables y economía circular, impulsando la generación de empleo verde, el cuidado ambiental y la valorización de residuos orgánicos, en línea con los objetivos de sostenibilidad global.

