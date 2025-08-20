Según la forma de dormir de tu perro podés darte cuenta de cómo se siente.

Los especialistas aseguran que la forma en que descansan los canes puede reflejar su estado emocional y el vínculo con su entorno. Los perros pasan gran parte de su día durmiendo: entre 13 y 16 horas en promedio. Durante ese tiempo adoptan diferentes posiciones que no son aleatorias, sino que muestran aspectos de su carácter, su nivel de confianza y hasta posibles preocupaciones. Observar la manera en que tu mascota descansa permite conocer mejor cómo se siente.

Es una de las posturas más vistas. Al dormir con la panza abajo, el perro puede levantarse con rapidez si detecta un peligro. En general no alcanza un sueño profundo porque responde a un instinto de supervivencia .

De costado

Cuando un perro se acomoda de costado logra un descanso más reparador. Indica que se encuentra seguro y relajado, ya que expone órganos vitales sin preocupación. Esta posición también muestra confianza hacia su dueño y la familia, reforzando la idea de un lazo fuerte.

Estilo “superhéroe”

Con las patas delanteras extendidas y la panza pegada al piso, muchos cachorros eligen esta manera de dormir. Muestra alta energía y predisposición al juego, ya que le permite ponerse de pie en segundos. Si un perro adulto continúa descansando así, significa que conserva ese espíritu activo y juguetón.

Hecho bolita

Enrollarse con la cabeza cerca del cuerpo busca proteger la garganta y los órganos internos. Esta postura puede aparecer cuando el perro tiene frío, quiere conservar calor o se siente inseguro por un ruido extraño. En animales de temperamento tranquilo, puede ser simplemente una forma de descanso habitual.

De espalda

Es una forma muy relajada. Sus partes más vulnerables están descubiertos. Te tiene una confianza absoluta y se siente cómoda a tu lado. Esta mascota está segura de sí misma y se adapta a todo tipo de condiciones. Además puede significar que tiene calor o gastó muchas energías en el día.

Con las patas hacia arriba

Al igual que de espaldas pero con las patas estiradas. Se ven muy graciosos y significa que el perro se siente feliz y seguro. Son animales independientes y tranquilos.