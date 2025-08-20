miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 13:35
Atención.

Según la forma de dormir de tu perro podés darte cuenta de cómo se siente

Los perros reflejan sus sentimientos a través de distintas formas y el sueño es una de ellas. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Según la forma de dormir de tu perro podés darte cuenta de cómo se siente.

Según la forma de dormir de tu perro podés darte cuenta de cómo se siente.

Los especialistas aseguran que la forma en que descansan los canes puede reflejar su estado emocional y el vínculo con su entorno. Los perros pasan gran parte de su día durmiendo: entre 13 y 16 horas en promedio. Durante ese tiempo adoptan diferentes posiciones que no son aleatorias, sino que muestran aspectos de su carácter, su nivel de confianza y hasta posibles preocupaciones. Observar la manera en que tu mascota descansa permite conocer mejor cómo se siente.

Lee además
Mascotas de compañía en el transporte público
Atención.

Permitirán llevar perros y gatos de compañía en colectivos de San Salvador de Jujuy
Harvard reveló tres trucos fáciles de implementar para evitar que tu perro muerda a desconocidos.
Hogar.

Los trucos aconsejados por Harvard para que tu perro no muerda las personas

Las formas de dormir de tu perro

Panza abajo

Es una de las posturas más vistas. Al dormir con la panza abajo, el perro puede levantarse con rapidez si detecta un peligro. En general no alcanza un sueño profundo porque responde a un instinto de supervivencia.

1 - panza abajo.jpg

De costado

Cuando un perro se acomoda de costado logra un descanso más reparador. Indica que se encuentra seguro y relajado, ya que expone órganos vitales sin preocupación. Esta posición también muestra confianza hacia su dueño y la familia, reforzando la idea de un lazo fuerte.

2 - de costado.jpg

Estilo “superhéroe”

Con las patas delanteras extendidas y la panza pegada al piso, muchos cachorros eligen esta manera de dormir. Muestra alta energía y predisposición al juego, ya que le permite ponerse de pie en segundos. Si un perro adulto continúa descansando así, significa que conserva ese espíritu activo y juguetón.

Perro durmiendo como superheroe.jpg

Hecho bolita

Enrollarse con la cabeza cerca del cuerpo busca proteger la garganta y los órganos internos. Esta postura puede aparecer cuando el perro tiene frío, quiere conservar calor o se siente inseguro por un ruido extraño. En animales de temperamento tranquilo, puede ser simplemente una forma de descanso habitual.

Perro durmiendo como bolita.jpg

De espalda

Es una forma muy relajada. Sus partes más vulnerables están descubiertos. Te tiene una confianza absoluta y se siente cómoda a tu lado. Esta mascota está segura de sí misma y se adapta a todo tipo de condiciones. Además puede significar que tiene calor o gastó muchas energías en el día.

Perro durmiendo de espalda.jpg

Con las patas hacia arriba

Al igual que de espaldas pero con las patas estiradas. Se ven muy graciosos y significa que el perro se siente feliz y seguro. Son animales independientes y tranquilos.

Con las patas estiradas.jpg

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Permitirán llevar perros y gatos de compañía en colectivos de San Salvador de Jujuy

Los trucos aconsejados por Harvard para que tu perro no muerda las personas

Robo en San Pedrito: los ladrones se llevaron una perra caniche y la buscan intensamente

La reacción viral de un perro bulldog tras hacer una travesura: "Es una dramática"

Flan de la abuela: la receta fácil con solo dos ingredientes

Lo que se lee ahora
Flan casero con sólo dos ingredientes.
Riquísimo.

Flan de la abuela: la receta fácil con solo dos ingredientes

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel