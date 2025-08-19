martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 20:32
La reacción viral de un perro bulldog tras hacer una travesura: "Es una dramática"

El video de la perra acumula casi 38 millones de vistas gracias a su actitud dramática, que generó simpatía y recibió numerosos comentarios.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Una bulldog francés conquistó TikTok con su reacción tras una travesura: "Es una dramática"

Una bulldog francés conquistó TikTok con su reacción tras una travesura: “Es una dramática”

 

Un bulldog francésse volvió protagonista en TikTok tras un video que se hizo viral por su actuación dramática luego de causar un pequeño desorden en casa. El clip, compartido por la cuenta @lunalafrenchie_, muestra a el perro junto a una bolsa rota mientras mira a una de sus dueñas con evidente culpa.

En la grabación, la perra responde a la pregunta “¿quién hizo esto?” con una pose que revela su responsabilidad, y antes había arañado y dirigido su mirada a otra de sus dueñas, como pidiendo ayuda.

La reacción de una bulldog francés ante una travesura.

En el texto que acompaña la publicación, el tono humorístico se dirige a criticar a la dueña que reprendió a la perra y, al mismo tiempo, a defender a la mascota: “Es toda una dramática”.

El clip ya acumula casi 38 millones de visualizaciones y cerca de 6 millones de “me gusta”, consolidándose como uno de los contenidos más comentados de la plataforma.

El video de la perrita acumula casi 38 millones de reproducciones.

Numerosos usuarios han destacado la aparente habilidad de la perra para mostrar remordimiento y buscar la complicidad de su dueña, reforzando la idea de que los animales domésticos pueden expresar emociones complejas.

“¿Por qué no la ayudaste?“, ”Esperaba tu protección y la decepcionaste", “La mirada de las mil regañadas”, “Soy la abogada del perrito, digo que es inocente”, “Los que tenemos perros sabemos perfectamente que el que actúen así no necesariamente es un símbolo de maltrato, muchos son super dramáticos nada más al escuchar que hicieron algo indebido dramatizan” y “La mirada de las mil ayudas” son algunos de los comentarios que circulan.

Una bulldog francés ha captado la atención en TikTok gracias a un video viral en el que muestra una reacción teatral tras provocar un pequeño desastre doméstico.

El episodio de la bulldog francés y su actuación dramática demuestra cómo los videos de mascotas pueden conmover a millones en internet, donde la empatía y el vínculo emocional funcionan como factores centrales para que el contenido se vuelva viral.

