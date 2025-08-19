La reacción viral de un perro bulldog tras hacer una travesura: "Es una dramática"

Un bulldog francés se volvió protagonista en TikTok tras un video que se hizo viral por su actuación dramática luego de causar un pequeño desorden en casa. El clip , compartido por la cuenta @lunalafrenchie_ , muestra a el perro junto a una bolsa rota mientras mira a una de sus dueñas con evidente culpa .

En la grabación , la perra responde a la pregunta “ ¿quién hizo esto? ” con una pose que revela su responsabilidad , y antes había arañado y dirigido su mirada a otra de sus dueñas , como pidiendo ayuda .

En el texto que acompaña la publicación , el tono humorístico se dirige a criticar a la dueña que reprendió a la perra y, al mismo tiempo, a defender a la mascota : “ Es toda una dramática ”.

El clip ya acumula casi 38 millones de visualizaciones y cerca de 6 millones de “me gusta” , consolidándose como uno de los contenidos más comentados de la plataforma .

Numerosos usuarios han destacado la aparente habilidad de la perra para mostrar remordimiento y buscar la complicidad de su dueña, reforzando la idea de que los animales domésticos pueden expresar emociones complejas.

“¿Por qué no la ayudaste?“, ”Esperaba tu protección y la decepcionaste", “La mirada de las mil regañadas”, “Soy la abogada del perrito, digo que es inocente”, “Los que tenemos perros sabemos perfectamente que el que actúen así no necesariamente es un símbolo de maltrato, muchos son super dramáticos nada más al escuchar que hicieron algo indebido dramatizan” y “La mirada de las mil ayudas” son algunos de los comentarios que circulan.

El episodio de la bulldog francés y su actuación dramática demuestra cómo los videos de mascotas pueden conmover a millones en internet, donde la empatía y el vínculo emocional funcionan como factores centrales para que el contenido se vuelva viral.