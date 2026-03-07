sábado 07 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 09:02
Campaña solidaria.

La Municipalidad sigue recibiendo donaciones de útiles escolares

La Municipalidad capitalina decidió ampliar la campaña tras la exitosa respuesta de vecinos. Se recepcionan útiles escolares en buen estado

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Exitosa campaña solidaria: La Municipalidad sigue recibiendo donaciones de útiles escolares

Exitosa campaña solidaria: La Municipalidad sigue recibiendo donaciones de útiles escolares

Ante la gran participación de la comunidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy decidió extender la campaña solidaria de recolección de útiles escolares. La iniciativa busca reunir materiales en buen estado para armar kits que serán entregados a estudiantes de instituciones educativas que necesitan apoyo para comenzar el ciclo lectivo.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Economía Circular y durante los primeros días logró reunir una importante cantidad de donaciones por parte de vecinos de distintos barrios de la capital jujeña.

Dónde recibirán las donaciones de los útiles escolares

Desde el municipio informaron que la campaña continuará durante el fin de semana para que más personas puedan sumarse a la iniciativa solidaria. Las donaciones se recibirán el sábado y domingo, de 9 a 12, en el anfiteatro Las Lavanderas del parque lineal Xibi Xibi.

Además, el martes se habilitará otro punto de recepción en el multiespacio del barrio Mariano Moreno, también en el horario de 9 a 12.

reciclaje-de-utiles2-1024x575

Qué útiles se pueden donar

La campaña apunta a recolectar materiales escolares que se encuentren en buen estado y que puedan ser reutilizados por estudiantes que los necesiten. Entre los elementos que se pueden donar se encuentran mochilas, carpetas, hojas, lápices, marcadores, reglas, escuadras y otros útiles.

El director de Economía Circular, Marcelo Molina, destacó la respuesta de la comunidad y aseguró que la iniciativa superó las expectativas iniciales.

“La campaña salió muy bien, con mucha concurrencia de la gente”, expresó el funcionario al referirse al acompañamiento de los vecinos.

reciclaje-de-utiles1-1024x567

A qué escuelas se destinarán los kits

Con los elementos recolectados, el municipio comenzó a armar kits escolares que serán entregados a distintas instituciones educativas que solicitaron colaboración.

Entre las primeras escuelas que recibirán los útiles se encuentran la Escuela N° 418 “Eva Perón” del barrio San Pedrito, una institución del barrio El Chingo y la escuela “Independencia” de la localidad de Cochinoca, que cuenta con una matrícula reducida de estudiantes de nivel inicial y primario.

Desde el municipio remarcaron que la campaña continúa abierta y convocaron a los vecinos a seguir colaborando con mochilas y útiles que puedan ser reutilizados por niños y niñas que los necesitan para iniciar el año escolar.

