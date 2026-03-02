lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 09:05
Jujuy.

¡Primer día de clases! emoción y movimiento en las escuelas jujeñas

Con emoción, mochilas cargadas y algo de tránsito colapsado, las escuelas jujeñas recibieron a los estudiantes en su primer día de clases.

Por  Judith Girón
Primer día de clases. Alumnos de 3er grado Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti

Primer día de clases. Alumnos de 3er grado Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti

Conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación de la provincia, Jujuy vivió este lunes el esperado primer día de clases. Desde temprano, el equipo de Canal 4 recorrió distintos establecimientos educativos de la capital y pudo registrar postales cargadas de emoción: guardapolvos impecables, mochilas cargadas y padres acompañando a sus hijos en el regreso a las aulas.

image
Estudiantes en su primer día de clases

Estudiantes en su primer día de clases

En las puertas de las escuelas se repitieron escenas de reencuentro, nervios y emociones. Hubo abrazos cálidos entre padres e hijos, reencuentros esperados entre compañeritos que se saludaban con sonrisas enormes y hasta algún bostezo tímido de quienes todavía no terminan de despedirse de las vacaciones. “Salí a las 7 de casa y recién llego porque hay un montón de autos”, comentó una mamá, reflejando el intenso movimiento vehicular que colapsó las calles adyacentes y cercanas al centro.

Las listas de útiles también fueron tema de conversación entre los adultos. Varios coincidieron en que este año “estuvieron pesadas”, tanto por la cantidad de materiales solicitados como por el impacto en el bolsillo. Aun así, el entusiasmo pudo más. “Deseo un feliz inicio de clases y que lo disfruten”, expresó otro padre mientras acomodaba la mochila de su hijo antes de ingresar.

image
El reencuentro en el primer día de clases

El reencuentro en el primer día de clases

Entre los protagonistas de la jornada estuvo una pequeña alumna de primer grado que, con mezcla de emoción y nervios, contó: “Estoy emocionada pero no sé cómo voy a pasar en 1er grado, ya tengo 6 años y antes iba a la sala de 5 con la seño María”. Su testimonio resumió lo que muchos sienten en esta etapa de transición: la alegría de crecer y el desafío de comenzar una nueva aventura.

Otros niños se fundieron en abrazos espontáneos al encontrarse en la puerta del colegio; algunos llegaron con energía renovada y otros con un poco de sueño, todavía adaptándose a la rutina. Los padres, por su parte, reconocieron que ahora toca reorganizar horarios y actividades familiares tras las vacaciones.

Así, entre mochilas cargadas, tránsito intenso y sonrisas compartidas, el primer día de clases dejó una postal de linda energía en cada escuela jujeña, marcando el inicio de un nuevo ciclo lleno de aprendizajes.

Embed - INICIO DE CLASES 2026 EN JUJUY

