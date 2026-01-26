¿Cuándo empiezan las clases en Jujuy?

El Ministerio de Educación informó las fechas centrales del Ciclo Lectivo 2026. La planificación incorpora un formato trimestral con el objetivo de ordenar los tiempos pedagógicos y anticipar instancias de acompañamiento antes del inicio formal de clases, que tendrá lugar el 2 de marzo.

Según el cronograma, las actividades escolares comenzarán el miércoles 18 de febrero en los niveles inicial, primario y secundario . Durante esos días se desarrollarán acciones específicas de fortalecimiento y acompañamiento, con modalidades diferenciadas según cada nivel.

En el Nivel Inicial, el comienzo del ciclo incluirá entrevistas con las familias y el reconocimiento de los espacios escolares. Estas instancias permitirán el primer contacto entre docentes, estudiantes y responsables antes del dictado de clases.

Para el Nivel Primario, el calendario prevé una etapa de fortalecimiento y acompañamiento destinada a estudiantes que registraron bajo rendimiento durante el ciclo 2025. La propuesta apunta a reforzar contenidos y facilitar la continuidad pedagógica.

En el Nivel Secundario, el inicio de actividades presentará una diferencia respecto de años anteriores. Entre el 18 y el 24 de febrero se desarrollará un sistema de Tutorías, con jornadas previstas los días 18, 19, 20, 23 y 24.

Mesas de examen y jornadas institucionales

Las mesas de examen se realizarán los días 26 y 27 de febrero. Estarán destinadas a estudiantes con espacios curriculares pendientes de acreditación, en todos los niveles que corresponda.

En paralelo, el calendario fija jornadas institucionales previas al inicio de clases. El 24 de febrero se llevará a cabo la jornada para los niveles inicial y primario, mientras que el 25 de febrero será el turno del nivel secundario.

Estas instancias estarán orientadas al trabajo interno de las instituciones educativas, con foco en la planificación anual y la organización pedagógica acorde al nuevo formato trimestral.

Inicio de clases y objetivos del calendario

El regreso a las aulas para todos los niveles obligatorios se concretará el lunes 2 de marzo. Desde esa fecha comenzará el dictado regular de clases en inicial, primario y secundario.

La reorganización del calendario escolar apunta a reducir el ausentismo durante las mesas de examen y a fortalecer el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad educativa.

El nuevo esquema busca ordenar los tiempos académicos desde febrero, con instancias previas que permitan un mejor acompañamiento de las trayectorias escolares.