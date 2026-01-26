¿Cuándo empiezan las clases en Jujuy?

Según el cronograma, las actividades escolares comenzarán el miércoles 18 de febrero en los niveles inicial, primario y secundario. Durante esos días se desarrollarán acciones específicas de fortalecimiento y acompañamiento, con modalidades diferenciadas según cada nivel.
Inicio de actividades y propuestas por nivel
En el Nivel Inicial, el comienzo del ciclo incluirá entrevistas con las familias y el reconocimiento de los espacios escolares. Estas instancias permitirán el primer contacto entre docentes, estudiantes y responsables antes del dictado de clases.
Para el Nivel Primario, el calendario prevé una etapa de fortalecimiento y acompañamiento destinada a estudiantes que registraron bajo rendimiento durante el ciclo 2025. La propuesta apunta a reforzar contenidos y facilitar la continuidad pedagógica.
En el Nivel Secundario, el inicio de actividades presentará una diferencia respecto de años anteriores. Entre el 18 y el 24 de febrero se desarrollará un sistema de Tutorías, con jornadas previstas los días 18, 19, 20, 23 y 24.
Mesas de examen y jornadas institucionales
Las mesas de examen se realizarán los días 26 y 27 de febrero. Estarán destinadas a estudiantes con espacios curriculares pendientes de acreditación, en todos los niveles que corresponda.
En paralelo, el calendario fija jornadas institucionales previas al inicio de clases. El 24 de febrero se llevará a cabo la jornada para los niveles inicial y primario, mientras que el 25 de febrero será el turno del nivel secundario.
Estas instancias estarán orientadas al trabajo interno de las instituciones educativas, con foco en la planificación anual y la organización pedagógica acorde al nuevo formato trimestral.