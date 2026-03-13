Qué alimentos aumentaron más en febrero en Argentina

La inflación de febrero en Argentina fue de 2,9% , pero dentro de la canasta hubo alimentos que registraron incrementos más altos. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 3,3% durante el mes.

Dentro de ese grupo, las carnes y derivados fueron uno de los rubros con mayor impacto en la suba de precios, ya que se registraron aumentos importantes en distintos cortes y productos vinculados al consumo diario.

Entre los productos que registraron mayores incrementos en febrero se destacan:

Pollo entero: +10,2%

Paleta: +8,1%

Nalga: +8%

Carne picada común: +7,1%

Hamburguesas congeladas: +7,4%

Asado: +5,7%

Salchichas tipo Viena: +5,7%

Aceite de girasol: +4,5%

Azúcar: +4,1%

Naranja: +8,7%

Papa: +8,1%

En cambio, algunos alimentos registraron bajas durante el mes, como el tomate redondo (-22,2%), el limón (-16,9%), la lechuga (-6,3%) y la banana (-4,3%).

La carne, clave en la suba de alimentos

El informe oficial destaca que las carnes y derivados fueron los productos que más incidieron en el aumento de los alimentos, lo que explica buena parte del incremento del rubro durante febrero.

Por ese motivo, aunque la inflación general del mes fue de 2,9%, los precios de muchos alimentos tuvieron aumentos por encima de ese promedio.