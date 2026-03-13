viernes 13 de marzo de 2026

13 de marzo de 2026 - 07:00
Inflación.

Qué alimentos aumentaron más en febrero en Argentina

El informe del INDEC sobre la inflación de febrero mostró fuertes subas en varios alimentos, especialmente en carnes y pollo.

Por  Federico Franco
Foto ilustrativa creada con IA.

La inflación de febrero en Argentina fue de 2,9%, pero dentro de la canasta hubo alimentos que registraron incrementos más altos. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 3,3% durante el mes.

Dentro de ese grupo, las carnes y derivados fueron uno de los rubros con mayor impacto en la suba de precios, ya que se registraron aumentos importantes en distintos cortes y productos vinculados al consumo diario.

Los alimentos que más subieron

Algunos alimentos incluso presentaron reducciones, según un informe de Coninagro.
Los alimentos que m&aacute;s subieron en Argentina.

Los alimentos que más subieron en Argentina.

Entre los productos que registraron mayores incrementos en febrero se destacan:

  • Pollo entero: +10,2%

  • Paleta: +8,1%

  • Nalga: +8%

  • Carne picada común: +7,1%

  • Hamburguesas congeladas: +7,4%

  • Asado: +5,7%

  • Salchichas tipo Viena: +5,7%

  • Aceite de girasol: +4,5%

  • Azúcar: +4,1%

  • Naranja: +8,7%

  • Papa: +8,1%

En cambio, algunos alimentos registraron bajas durante el mes, como el tomate redondo (-22,2%), el limón (-16,9%), la lechuga (-6,3%) y la banana (-4,3%).

La carne, clave en la suba de alimentos

El informe oficial destaca que las carnes y derivados fueron los productos que más incidieron en el aumento de los alimentos, lo que explica buena parte del incremento del rubro durante febrero.

Por ese motivo, aunque la inflación general del mes fue de 2,9%, los precios de muchos alimentos tuvieron aumentos por encima de ese promedio.

