Manuel Adorni habló de sus dichos sobre el viaje a Estados Unidos: "La palabra no debió ser deslomarse"

El jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a referirse a la polémica generada por su viaje a Nueva York en el marco de la Argentina Week , donde estuvo acompañado por su esposa Bettina Angeletti .

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario reconoció que utilizó un término inapropiado al explicar su viaje y aclaró sus declaraciones.

“ Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores ”, escribió Adorni.

La controversia surgió luego de una entrevista que el jefe de Gabinete brindó en A24 , donde explicó que viajaría a Estados Unidos a “deslomarse” trabajando y por eso quería estar acompañado por su esposa.

Sus dichos generaron cuestionamientos en redes sociales y en sectores de la oposición, lo que reavivó también el debate por otro viaje que realizó a Punta del Este en un avión privado junto a su familia.

image Publicación de Manuel Adorni.

El respaldo del Gobierno

En medio de las críticas, distintos funcionarios del Gobierno nacional expresaron públicamente su apoyo a Adorni.

Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje en redes sociales defendiendo al funcionario.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario.

También se sumó la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, quien manifestó su respaldo al jefe de Gabinete.

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad”, expresó.

Agradecimiento al gabinete

En su publicación, Adorni también agradeció el apoyo recibido por parte de los integrantes del Gobierno. “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, señaló.

Además, sostuvo que el objetivo del equipo de Gobierno es continuar trabajando para transformar el país.

“Detrás de cada explicación está la intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, agregó.

Entre los funcionarios que expresaron su respaldo se encuentran Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diego Santilli, Martín Menem, Luis Petri y el asesor presidencial Santiago Caputo.