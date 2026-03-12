Manuel Adorni habló de sus dichos sobre el viaje a Estados Unidos: "La palabra no debió ser deslomarse"

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario reconoció que utilizó un término inapropiado al explicar su viaje y aclaró sus declaraciones.
“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, escribió Adorni.
La polémica por el viaje a Nueva York
La controversia surgió luego de una entrevista que el jefe de Gabinete brindó en A24, donde explicó que viajaría a Estados Unidos a “deslomarse” trabajando y por eso quería estar acompañado por su esposa.
Sus dichos generaron cuestionamientos en redes sociales y en sectores de la oposición, lo que reavivó también el debate por otro viaje que realizó a Punta del Este en un avión privado junto a su familia.
El respaldo del Gobierno
En medio de las críticas, distintos funcionarios del Gobierno nacional expresaron públicamente su apoyo a Adorni.
Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje en redes sociales defendiendo al funcionario.
“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario.
También se sumó la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, quien manifestó su respaldo al jefe de Gabinete.
“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad”, expresó.