jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 17:48
País.

El mensaje de apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El Presidente respaldó al jefe de Gabinete en medio de las críticas por el viaje oficial a Estados Unidos junto a su esposa y por un traslado a Punta del Este en avión privado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei y Manuel Adorni.

Lee además
Manuel Adorni había impuesto límites a las comitivas oficiales antes de su viaje a EE. UU.  
Política.

¿Qué dice la resolución firmada por Adorni sobre los límites a las comitivas en viajes oficiales?
Polémica.
País.

Manuel Adorni rompió el silencio y explicó la presencia de su esposa en el avión presidencial

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X, donde defendió al funcionario y cuestionó las críticas que circularon en redes y medios.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa entonces ensucian... ÁNIMO @madorni!!!”, escribió Milei.

El propio jefe de Gabinete explicó que su pareja había sido invitada por Presidencia y que decidió que lo acompañara durante la gira debido a la intensidad de la agenda.

adorni
Manuel Adorni junto a su esposa después de usar el avión presidencial.

Manuel Adorni junto a su esposa después de usar el avión presidencial.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado, pero después hubo un cambio en el viaje y quería que me acompañara”, sostuvo en una entrevista televisiva.

El viaje a Punta del Este que también generó críticas

En medio de esa discusión también volvió a quedar bajo la lupa otro viaje realizado por Adorni durante el feriado de Carnaval.

El funcionario viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, lo que generó cuestionamientos y abrió un nuevo debate en redes sociales.

Embed

Funcionarios del Gobierno respaldaron a Manuel Adorni

Tras las críticas, distintos dirigentes del oficialismo salieron a manifestar su apoyo al jefe de Gabinete.

Entre ellos se pronunciaron la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

También expresó su respaldo el ministro del Interior Diego Santilli, quien afirmó que no permitirán “ningún tipo de operación política para desestabilizar al Gobierno”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué dice la resolución firmada por Adorni sobre los límites a las comitivas en viajes oficiales?

Manuel Adorni rompió el silencio y explicó la presencia de su esposa en el avión presidencial

Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril tras el dato de inflación de febrero

Entre ríos: el pueblo que combina historia y tradiciones únicas para conocer en familia

Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

Lo que se lee ahora
Cuándo y a qué hora se conocerá la inflación de febrero 2026 y qué proyectan las consultoras.  
Economía.

Hoy el INDEC publicará la inflación de febrero 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno video
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Chikungunya.
Salud.

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel