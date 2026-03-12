jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 09:55
Operativo binacional.

Recuperaron en Bolivia tres camionetas robadas en Argentina

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tres vehículos de alta gama reportados como robados en Argentina fueron hallados en Oruro

Tres camionetas de alta gama robadas en Argentina fueron recuperadas en Bolivia después de un operativo conjunto que involucró a fuerzas de seguridad de ambos países. Los vehículos habían sido denunciados como sustraídos entre el 23 y el 24 de febrero en la provincia de Buenos Aires y fueron localizados varios días más tarde en distintos puntos de Bolivia, a cientos de kilómetros de la frontera.

La secuencia comenzó con el seguimiento de los rodados mediante GPS. A partir de esa localización, la Policía boliviana y unidades especializadas de investigación de robo de vehículos coordinaron operativos en Challapata, en el departamento de Oruro, y en zonas de Chuquisaca y Potosí.

Dónde desaparecieron y a los cuántos días aparecieron

Los reportes judiciales y policiales difundidos en la frontera indicaron que las camionetas fueron robadas en Buenos Aires los últimos días de febrero. Luego, el recupero se concretó el viernes 6 de marzo, es decir, entre 10 y 12 días después de los robos denunciados.

En Bolivia, dos de los vehículos fueron encontrados en Challapata, municipio del departamento de Oruro, mientras que el restante fue ubicado en la localidad de San Juan/San Lucas, en Chuquisaca, según las distintas referencias publicadas durante la investigación. Otra línea del seguimiento señaló que uno de los rodados primero marcó ubicación en Puna, en Potosí, y luego fue interceptado cuando se dirigía nuevamente hacia Challapata.

Robo de autos
Cómo encontraron las camionetas

El dato clave para recuperar los vehículos fue el sistema de rastreo satelital. La Policía boliviana informó que el viernes tomó conocimiento del caso y, con los datos aportados desde Argentina, estableció que los motorizados estaban distribuidos en distintos puntos del territorio boliviano.

A partir de ahí se activó un trabajo coordinado entre Interpol Bolivia, Diprove, comandos departamentales y áreas de inteligencia de Oruro, Chuquisaca y Potosí. Ese despliegue permitió cerrar el cerco y recuperar las tres camionetas.

Cómo habían ingresado a Bolivia

La investigación boliviana sostiene que los vehículos ingresaron por Villazón de forma ilegal al país. Luego fueron trasladados hacia el municipio de Challapata para su posible comercialización.

Ese punto aparece como uno de los ejes principales del caso, ya que refuerza la sospecha sobre un circuito delictivo dedicado a sacar rodados robados de Argentina y moverlos por rutas alternativas hacia Bolivia. Algunos reportes incluso señalaron que uno de los vehículos tenía como posible destino final Santa Cruz de la Sierra.

Embed - Tres vehículos de alta gama reportados como robados en Argentina fueron hallados en Oruro

Detenidos y devolución de los vehículos

Durante uno de los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres, que quedaron a disposición de la Justicia boliviana e iban a ser imputados por el delito de receptación, después de afirmar que habían comprado los vehículos sin documentación.

Tras el recupero, los vehículos quedaron bajo resguardo en Bolivia mientras avanzaban los trámites para su restitución a los propietarios argentinos. En la zona fronteriza de La Quiaca-Villazón se organizó luego el procedimiento para la devolución de las camionetas a sus dueños.

