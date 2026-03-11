Banco Macro en el foro de Argentina Week

Juan Parma.

Durante su exposición en el foro Argentina Week, el CEO de Banco Macro, Juan Parma, indicó que:

1. Donde están las mayores oportunidades: Argentina cuenta con una proyección de inversiones por USD 70 / 100 bn concentrada en sectores primarios, de los cuales 25bn ya han sido ratificados bajo el RIGI. La cartera se concentra aproximadamente en un 60% en minería (cobre, oro y litio) y un 40% en el sector energético (upstream, midstream y GNL). Este flujo de inversión se estima generará USD 50/60bn adicionales de exportaciones, que, sumados a los USD 25bn del agro, contribuirán a robustecer el superávit comercial y acumulación de reservas.

2. El rol del sistema financiero: En este proceso, los bancos y el mercado de capitales tendrán un rol clave acompañando y financiando estas inversiones. El sistema financiero es 11% del GDP cuando podría ser 3 a 5 veces eso, y el gap no está en préstamos de consumo sino mayormente en hipotecas. El mercado de capitales también tiene mucho espacio para crecer, por lo menos 4 veces, con la demanda de Fondos comunes, que hoy están muy concentrados en Money Market, la industria de seguros, y otros fondos institucionales.

3. La importancia de los depósitos: Para que el sistema crezca, deben crecer los depósitos, en pesos y en usd, para que pueda haber intermediación financiera, generando la capacidad prestable que Argentina necesita. En pesos, la continuidad de tasas reales positivas es fundamental, las cuales solo existieron durante esta administración, no antes. Y en USD, deben volver los dólares al sistema, lo que está ocurriendo, con la amnistía fiscal, la ley de inocencia fiscal y la reciente exención impositiva. Desde ya, sin orden macro, orden institucional, y desregulación, nada de esto sería posible.

4. Cual es la agenda de innovación: Ante todo, es una agenda de expansión del sistema. Esto implica avanzar en mayores niveles de inclusión financiera, incorporando nuevos actores al sistema mediante la innovación, garantizando la solvencia del ahorro y ampliando la capacidad prestable de la economía. 5. Por qué apostar por el sistema financiero: Porque el sistema financiero argentino, si bien todavía chico, es extremadamente sólido, con índices de capital y liquidez de los más altos del mundo. Esto sumado a la continuidad del orden macro e institucional, sumado a las reformas estratégicas ya ocurridas más las que vendrán, le permitirán alcanzar su máximo potencial y estar ahí para fondear las inversiones que la Argentina necesita para volver a ser Grande

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







