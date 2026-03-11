miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 15:35
Prevención.

Operativo por fuga de gas en Perico: "No hay riesgos por el momento"

La fuga fue detectada cerca de las 4 de la madrugada en Perico y generó un operativo preventivo de bomberos, policía y personal de la empresa de gas en la zona.

Por  Judith Girón
Operativo por fuga de gas en Perico

Operativo por fuga de gas en Perico

Operativo por fuga de gas en Perico

Operativo por fuga de gas en Perico

En este sentido, el comisario inspector Ramón Mancilla explicó que la situación fue reportada alrededor de las 4 de la mañana, cuando se alertó sobre una fuga en un gasoducto troncal de la zona. Ante esta situación, una dotación de bomberos de Ciudad Perico acudió al lugar para iniciar un servicio de prevención mientras se aguardaba la llegada del personal técnico de la empresa Gasnor.

Según detalló Mansilla, se trata de una pérdida importante de gas en una cañería principal que cuenta con varias válvulas, por lo que los técnicos comenzaron a realizar distintos cortes para controlar la situación y evaluar los pasos a seguir para la reparación.

También señaló que, si bien en un primer momento se analizó la posibilidad de evacuaciones, los controles realizados con equipos electrónicos indicaron que no existía un riesgo inmediato para los vecinos, aunque igualmente se realizaron evaluaciones en todo el sector afectado.

Embed - RAMÓN MANSILLA - FUGA DE GAS

Como parte del operativo preventivo, se dispusieron cortes de calles y de la ruta cercana para garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las tareas. Además, los bomberos trabajaron enfriando la tapa del conducto troncal mediante la aplicación de agua para evitar que los golpes o vibraciones pudieran generar chispas.

El comisario indicó que la reparación demandará tiempo, ya que se trata de una intervención importante que está siendo coordinada por la empresa responsable del servicio de gas. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con tareas de prevención y control en la zona.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 14.07.46

Vecinos afectados por la fuga de gas en Perico

La presidenta del centro vecinal del barrio, Noelia Rodríguez, describió la preocupación que viven los vecinos tras la importante fuga de gas registrada durante la madrugada en la zona.

Según relató, el fuerte olor comenzó a percibirse alrededor de las 4.30 de la mañana. “Apenas me levanté cerré la garrafa de mi casa porque el olor era muy fuerte”.

Rodríguez indicó además que algunos vecinos presentaron malestares físicos producto de la exposición al olor del gas. “Hay gente descompuesta, llamamos al SAME. Son tres personas que están así”

La referente barrial también explicó que desde la empresa encargada del servicio informaron que se encuentran gestionando el repuesto necesario para poder realizar la reparación del conducto dañado.

Embed - Noelia Rodríguez - fuga de gas

En el barrio viven alrededor de 88 familias y, según comentó la vecina, se trata de viviendas que fueron adjudicadas a familias numerosas. “Estas casas fueron otorgadas para familias grandes, así que en cada vivienda viven cinco personas o más”, indicó.

Además de la preocupación por la fuga de gas, los vecinos manifestaron temor de abandonar completamente sus hogares debido a la inseguridad en la zona, por lo que muchos permanecen cerca de sus casas mientras continúan los trabajos para solucionar el problema.

Operativo por fuga de gas en Perico: la respuesta de la empresa

Desde la empresa prestadora del servicio de gas, informaron a Todojujuy que, apenas tomaron conocimiento de la situación, vallaron la zona y actuaron de manera inmediata para contener y comenzar a reparar la fuga.

Asimismo aclararon que "no hay ningún tipo de riesgo para la población".

Embed - Fuga de gas en Ruta Nacional 66: INGRESO A PALPALÁ

