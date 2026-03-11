miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 10:41
Precaución.

Alerta: se registra una importante fuga de gas en el acceso a Perico

Una fuga de gas en el acceso a la ciudad de Perico generó preocupación en los vecinos. Trabajan en el lugar personal de Bomberos, Defensa Civil, Seguridad Vial y técnicos de la empresa prestataria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una importante pérdida de gas se registró en el ingreso a la ciudad de Perico luego de que un caño resultara dañado a raíz de las fuertes lluvias y tormentas ocurridas durante la noche.

La fuga de gas detectada en un caño que atraviesa la Ruta Nacional 66 ( a la altura de Perico) obligó a desplegar un operativo preventivo con cortes totales momentáneos y desvíos en distintos puntos del corredor. En la zona trabajan Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Seguridad Vial y técnicos de la empresa prestadora del servicio de gas natural, que intervienen para controlar la situación y reparar la pérdida.

Desde las fuerzas actuantes señalaron que el área ya fue resguardada y que se trabaja para solucionar la fuga en condiciones de seguridad. Mientras tanto, se pidió a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la ruta y atender los desvíos habilitados.

Trabajan equipos de emergencia

En el lugar intervienen Bomberos, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes realizan tareas de prevención y control mientras se trabaja para solucionar el problema.

Además, personal técnico de la empresa prestataria del servicio de gas se encuentra realizando las tareas correspondientes para reparar el daño en el conducto.

Uno de los cortes se realiza en Ruta Nacional 66, a la altura del Frutillero, en Perico, sentido norte-sur, donde se dispuso un corte total momentáneo por la fuga de gas registrada en el sector.

Además, desde el municipio se informó que también permanece interrumpido el ingreso a la ciudad a la altura de avenida 19 de Junio, ya que la pérdida fue detectada debajo de la calzada. Por esa razón, se recomendó a quienes viajan hacia San Salvador de Jujuy utilizar como vía alternativa el paso por El Carmen hasta que se normalice la circulación.

Por qué se realiza el corte a la altura de Palpalá

El segundo corte preventivo fue dispuesto en Ruta Nacional 66, a la altura de YPF, con desvío hacia Palpalá. En este caso, la interrupción se realiza para regular el tránsito y evitar que los vehículos sigan avanzando hacia la zona afectada por la fuga de gas en Perico.

La medida busca reducir riesgos, descomprimir la circulación sobre el tramo comprometido y permitir que el personal técnico trabaje con mayor seguridad mientras se llevan adelante las reparaciones. Desde Seguridad Vial reiteraron que se debe transitar con velocidad reducida, mantener distancia de frenado y seguir en todo momento las indicaciones del operativo montado sobre la ruta.

Vecinos detectaron la fuga en la madrugada

De acuerdo a testimonios de residentes del sector, alrededor de las 5 de la mañana comenzaron a escuchar un ruido y a sentir un fuerte olor a gas, lo que encendió la alarma en el barrio.

Tras el aviso, se activó un operativo preventivo en el lugar para evaluar la situación y evitar riesgos para quienes circulan por la zona.

La respuesta de la empresa

Desde la empresa prestadora del servicio de gas, informaron a Todojujuy que, apenas tomaron conocimiento de la situación, vallaron la zona y actuaron de manera inmediata para contener y comenzar a reparar la fuga.

Asimismo aclararon que "no hay ningún tipo de riesgo para la población".

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
