Una mujer volcó en Yuto cuando viajaba a Perico con mercadería comprada en la frontera

Un siniestro vial se registró este martes por la tarde noche sobre la Ruta Nacional 34 en Yuto, provincia de Jujuy . Una camioneta utilitaria Renault Kangoo de color blanco salió de la calzada y volcó en la banquina, por causas que buscan establecer.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el vehículo circulaba en sentido norte-sur y provenía de la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia. Tras perder estabilidad, la unidad terminó fuera de la cinta asfáltica y quedó con importantes daños materiales.

Como consecuencia del impacto, mercadería que transportaba la utilitaria quedó esparcida sobre el sector lateral de la ruta, lo que generó intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

La conductora, única ocupante del rodado, resultó ser una mujer mayor de edad. Personal de emergencias dispuso su traslado al Hospital San Miguel de la ciudad de Yuto para una evaluación médica preventiva.

Fuentes consultadas indicaron que no presenta lesiones de gravedad. Sin embargo, profesionales de la salud realizan estudios clínicos para descartar complicaciones y determinar si corresponde una eventual derivación.

El vehículo tenía como destino la ciudad de Perico, luego de abastecerse de mercadería en el sector limítrofe con Bolivia. Ese dato forma parte de las actuaciones administrativas que se desarrollan en el marco del hecho.

Intervino la Policía y Seguridad Vial

En el lugar trabajó personal de la Seccional 22 de Yuto, efectivos de Seguridad Vial y bomberos de la Policía de la Provincia de Jujuy. Los equipos realizaron tareas de prevención para ordenar el tránsito y asegurar la zona.

Además, se llevaron adelante pericias preliminares para establecer la mecánica del vuelco. No trascendieron otros vehículos involucrados ni terceros lesionados.

La circulación sobre la Ruta Nacional 34 se mantuvo con asistencia de los uniformados, mientras retiraron la unidad siniestrada y despejaron los restos de mercadería que quedaron sobre la banquina.